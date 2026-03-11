V središču Dresdna na vzhodu Nemčije so danes evakuirali 18 tisoč ljudi, potem ko so v mestu v torek odkrili bombo iz druge svetovne vojne. Ker je detonator bombe poškodovan, še ni jasno, ali jo bodo strokovnjaki lahko dezaktivirali ali jo bodo morali detonirati na kraju samem, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Zaradi morebitne detonacije bombe so pristojne oblasti danes v središču Dresdna evakuirale 18 tisoč ljudi. Pri evakuaciji je sodelovalo več kot 400 policistov in pripadnikov reševalnih služb, ki so s pomočjo helikopterja in drona preverjali, ali so vsa poslopja v radiju enega kilometra od najdišča bombe izpraznjena.

Ker je detonator bombe poškodovan, bodo strokovnjaki morda morali detonirati bombo na kraju samem, je dejal tiskovni predstavnik lokalne policije Marko Laske.

Authorities in the German city of Dresden are evacuating thousands of residents after the discovery of a World War II era bomb.https://t.co/u19vcpd7TD — DW Europe (@dw_europe) March 11, 2026

Dresden so 13. in 14. februarja 1945 bombardirale zavezniške sile, pri tem je umrlo do 25 tisoč ljudi, uničeni pa so bili tudi veliki deli starega mesta, znanega po baročni arhitekturi.

V mestu so bombe iz druge svetovne vojne našli tudi januarja in avgusta 2025.