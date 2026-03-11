Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Sreda,
11. 3. 2026,
12.36

Osveženo pred

50 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
prebivalstvo varnost evakuacija detonacija druga svetovna vojna bomba Nemčija

Sreda, 11. 3. 2026, 12.36

50 minut

V Dresdnu evakuacija zaradi bombe iz druge svetovne vojne

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Nemška policija | Bombo so v torek odkrili med gradbenimi deli po delnem porušenju mostu Carola v reko Elbo septembra 2024. Gre za 250-kilogramsko britansko bombo iz časa druge svetovne vojne. | Foto Reuters

Bombo so v torek odkrili med gradbenimi deli po delnem porušenju mostu Carola v reko Elbo septembra 2024. Gre za 250-kilogramsko britansko bombo iz časa druge svetovne vojne.

Foto: Reuters

V središču Dresdna na vzhodu Nemčije so danes evakuirali 18 tisoč ljudi, potem ko so v mestu v torek odkrili bombo iz druge svetovne vojne. Ker je detonator bombe poškodovan, še ni jasno, ali jo bodo strokovnjaki lahko dezaktivirali ali jo bodo morali detonirati na kraju samem, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Zaradi morebitne detonacije bombe so pristojne oblasti danes v središču Dresdna evakuirale 18 tisoč ljudi. Pri evakuaciji je sodelovalo več kot 400 policistov in pripadnikov reševalnih služb, ki so s pomočjo helikopterja in drona preverjali, ali so vsa poslopja v radiju enega kilometra od najdišča bombe izpraznjena.

Ker je detonator bombe poškodovan, bodo strokovnjaki morda morali detonirati bombo na kraju samem, je dejal tiskovni predstavnik lokalne policije Marko Laske.

Dresden so 13. in 14. februarja 1945 bombardirale zavezniške sile, pri tem je umrlo do 25 tisoč ljudi, uničeni pa so bili tudi veliki deli starega mesta, znanega po baročni arhitekturi.

V mestu so bombe iz druge svetovne vojne našli tudi januarja in avgusta 2025.

operacija, droge, ZDA, Ekvador, uničenje, tabor
Novice ZDA in Ekvador bombardirala tabor kolumbijske kriminalne združbe #video
osumljenka, Lviv
Novice Kdo je ženska, ki je Ukrajincem podtaknila bombo? #video
prebivalstvo varnost evakuacija detonacija druga svetovna vojna bomba Nemčija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.