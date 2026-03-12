Švedski atletski zvezdnik Armand "Mondo" Duplantis je v skoku s palico v svojem domačem kraju Uppsali izboljšal svoj svetovni rekord. V prvem poskusu je preskočil 6,31 m.

Šestindvajsetletni atlet je svetovni rekord izboljšal že petnajstkrat, odkar je leta 2020 na prestolu zamenjal Francoza Renauda Lavillenieja, ko je preskočil 6,17 m.

Prav 6,17 m je bil doslej najboljši izid sezone na svetu v tej disciplini, dosegel pa ga je Grk Emanuil Karalis 28. februarja v Atenah.

Duplantis je tekmo v Uppsali začel na višini 5,65 metra in bil prvič uspešen, tako kot tudi na naslednjih treh poskusih. Na tekmi je tako opravil le štiri skoke, še na 5,90 in 6,08 m, kar je bilo dva centimetra manj od njegovega dosedanjega rekorda mitinga.

Zadnji skok je nato opravil na 6,31 m in tudi tu prišel prek letvice že prvič in je tudi prvič na domačem mitingu postavil svetovni rekord. Pred stoječimi ovacijami publike je nato opravil zmagovalni krog, ogrnjen s švedsko zastavo. Norvežan Sondre Guttormsen (6,00 m) je bil edini preostali tekmovalec, ki je na tem tekmovanju preskočil šest metrov.

"To je moj dom. To je naš dom. Tako pač je. In veste, da vas vsakič, ko sem na stezi, zastopam. In to počnem z velikim ponosom," je po poročanju francoske tiskovne agencije povedal zbrani množici.

"Tako sem ponosen, da sem to lahko storil pred vami. Skačem zase, skačem za svojo družino, a skačem tudi za vas, za Švedsko in za vse, ki me podpirate," je dodal. Prejšnji rekord je s 6,30 m postavil septembra lani, ko je v Tokiu osvojil naslov svetovnega prvaka.

Foto: Guliverimage

Prihodnji teden dvoransko SP

Duplantis, dvakratni olimpijski zmagovalec in trikratni svetovni in evropski prvak na prostem bo tako prvi favorit na dvoranskem SP, ki bo prihodnji teden v Torunu na Poljskem. Po Beogradu leta 2022, Glasgowu leta 2024 in Nanjingu lani bo skušal na teh prvenstvih še četrtič v nizu ostati nepremagan.

Že pred časom je dejal, da mu bo nekega dne uspelo preskočiti 6,40 metra. Z več kot 100 skoki čez šest metrov je že dolgo v svoji ligi v primerjavi s preostalimi skakalci s palico. Njegov zadnji poraz na velikem prvenstvu se je zgodil pred sedmimi leti. V Dohi je na SP leta 2019 osvojil srebrno medaljo.