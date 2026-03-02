Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
STA

Ponedeljek,
2. 3. 2026,
19.38

Osveženo pred

1 ura, 29 minut

Thermometer Blue 0,00

Nemčija Slovenija kvalifikacije za evropsko prvenstvo rokomet

Ponedeljek, 2. 3. 2026, 19.38

1 ura, 29 minut

Nemška ženska rokometna reprezentanca

Samozavestne Nemke računajo na dve visoki zmagi

Avtor:
STA

Nemška ženska rokometna reprezentanca, Markus Gaugisch | V nemškem taboru so prepričani, da sta kvalifikacijski tekmi s Slovenijo zanje zgolj formalnost. | Foto Guliverimage

V nemškem taboru so prepričani, da sta kvalifikacijski tekmi s Slovenijo zanje zgolj formalnost.

Foto: Guliverimage

Pred nadaljevanjem kvalifikacij za žensko rokometno evropsko prvenstvo so se novinarjem predstavili tudi v nemškem taboru, kjer v dvobojih s Slovenijo napovedujejo novi visoki zmagi in predčasno uvrstitev na decembrsko merjenje ekip stare celine, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

slovenska ženska rokometna reprezentanca
Sportal Slovenke pred velikim izzivom: Proti Nemčiji smo veliki dolžniki

"Po uspehu na domačem svetovnem prvenstvu smo vsi veseli, da smo spet skupaj. Decembra smo ustvarili podlago za prihodnost in si priigrali priložnost, da se uveljavimo v svetovnem vrhu, kar moramo zdaj potrditi," pred tekmama v sredo v Celju (18.00) in v nedeljo v Heidelbergu (15.30) pravi nemški selektor Markus Gaugisch.

Nemška ekipa je po prepričanju selektorja željna novih uspehov: "Kot ekipa, pa tudi po povsem rokometni plati imamo priložnost, da še razvijemo naše potenciale. Zdaj lahko delamo na malenkostih v naši igri in prav na ta način lahko dosežemo naslednji nivo."

Čeprav Gaugisch v dvobojih s Slovenijo ne bo mogel računati s Xenio Smits, Aimee von Pereira in Mareike Thomaier, pravi, da sta obračuna le formalnost: "Naša naloga je, da navdušimo navijače in ohranimo evforijo, ki smo jo sprožili na SP." Selektor se še kako zaveda, da je predvsem na televizijskem trgu težko prodreti v konkurenci nogometa, rokometašicam je to uspelo na SP in zdaj imajo tudi nalogo, da obdržijo občinstvo.

Priložnost naj bi tokrat prvič v članskem dresu Nemčije dobila tudi 19-letna Farrelle Njinkeu.

V kvalifikacijah za EP sta po dveh odigranih krogih na vrhu razpredelnice Nemčija in Slovenija s po štirimi točkami, brez sta Belgija in Severna Makedonija.

Nemčija Slovenija kvalifikacije za evropsko prvenstvo rokomet
