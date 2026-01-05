Veronika Erjavec brez nastopa na turnirju v Aucklandu, Tamari Zidanšek je uspelo

Slovenska teniška igralka Veronika Erjavec je nastopila v kvalifikacijah turnirja WTA 250 na Novi Zelandiji, vendar se ji ni uspelo prebiti na glavni del. Po uvodni zmagi v Aucklandu je nato druga nosilka kvalifikacij klonila proti 11. nosilki, Belgijki Sofii Costoulas. Tamara Zidanšek pa je bila uspešna v Canberri, na turnirju nižje ravni WTA 125.

Erjavec, sicer 103. igralka na svetovni lestvici, je proti precej slabše uvrščeni tekmici na svetovni lestvici klonila po treh nizih; 20-letna Belgijka je zmagala s 6:3, 4:6 in 6:3.

Medtem pa je Zidanšek, 156. igralka na svetovni lestvici, na peti celini uspešno opravila kvalifikacije v Canberri na turnirju nižje ravni (WTA 125) in se prebila na glavni del.

