Ponedeljek, 5. 1. 2026, 10.30
1 ura, 10 minut
Teniški globus, 5, januar
Veronika Erjavec brez nastopa na turnirju v Aucklandu, Tamari Zidanšek je uspelo
Slovenska teniška igralka Veronika Erjavec je nastopila v kvalifikacijah turnirja WTA 250 na Novi Zelandiji, vendar se ji ni uspelo prebiti na glavni del. Po uvodni zmagi v Aucklandu je nato druga nosilka kvalifikacij klonila proti 11. nosilki, Belgijki Sofii Costoulas. Tamara Zidanšek pa je bila uspešna v Canberri, na turnirju nižje ravni WTA 125.
Erjavec, sicer 103. igralka na svetovni lestvici, je proti precej slabše uvrščeni tekmici na svetovni lestvici klonila po treh nizih; 20-letna Belgijka je zmagala s 6:3, 4:6 in 6:3.
Medtem pa je Zidanšek, 156. igralka na svetovni lestvici, na peti celini uspešno opravila kvalifikacije v Canberri na turnirju nižje ravni (WTA 125) in se prebila na glavni del.
Preberite še: