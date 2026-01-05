Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
5. 1. 2026,
10.30

Osveženo pred

1 ura, 10 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
teniški globus WTA Tamara Zidanšek Veronika Erjavec

Ponedeljek, 5. 1. 2026, 10.30

1 ura, 10 minut

Teniški globus, 5, januar

Veronika Erjavec brez nastopa na turnirju v Aucklandu, Tamari Zidanšek je uspelo

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Tamara Zidanšek | Foto Tenis Slovenija

Foto: Tenis Slovenija

Slovenska teniška igralka Veronika Erjavec je nastopila v kvalifikacijah turnirja WTA 250 na Novi Zelandiji, vendar se ji ni uspelo prebiti na glavni del. Po uvodni zmagi v Aucklandu je nato druga nosilka kvalifikacij klonila proti 11. nosilki, Belgijki Sofii Costoulas. Tamara Zidanšek pa je bila uspešna v Canberri, na turnirju nižje ravni WTA 125.

Erjavec, sicer 103. igralka na svetovni lestvici, je proti precej slabše uvrščeni tekmici na svetovni lestvici klonila po treh nizih; 20-letna Belgijka je zmagala s 6:3, 4:6 in 6:3.

Medtem pa je Zidanšek, 156. igralka na svetovni lestvici, na peti celini uspešno opravila kvalifikacije v Canberri na turnirju nižje ravni (WTA 125) in se prebila na glavni del.

Preberite še:

Arina Sabalenka
Sportal Arina Sabalenka na vrhu, Kaja Juvan edina Slovenka v top 100
Ajla Tomljanović
Sportal Domačinka gladko v drugi krog Brisbana
Emerson Jones
Sportal Krutost športnega življenja mlade najstnice
teniški globus WTA Tamara Zidanšek Veronika Erjavec
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.