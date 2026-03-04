Švicarska alpska smučarka Joana Hählen je na Instagramu sporočila, da bo po koncu sezone končala svojo kariero.

34-letna švicarska smučarka je na Instagramu pojasnila, da njena odločitev ni bila spontana, ampak del dolgega procesa. "Po poškodbi pred dvema letoma sem dala vse od sebe, psihično in fizično, da bi se še enkrat pripeljala do svojih meja. Toda moj um in telo nista bila več pripravljena tvegati." Odločitev je sprejela prejšnji konec tedna. "Na ciljni črti v Soldeu sem vedela: Prava stvar je, da neham. Še zadnjič sem dala vse od sebe in na to sem ponosna," je še zapisala.

Hählen je v svetovnem pokalu tekmovala kar 13 let, debi je doživela novembra 2013. Skupno je petkrat dosegla stopničke, a ji nikoli ni uspelo zmagati. "Teh pet uvrstitev na stopničke ostaja vrhunec kariere. Iz štirih natrganih križnih vezi sem se naučila, kako močna sta lahko telo in um ter da je pogosto mogoče več, kot si misliš," je še dodala.

"Težko je opustiti nekaj, kar imaš rad, in oh, smučanje, imela sem te rada. Ampak čas je, da zaprem to poglavje." Njena zadnja tekma bo verjetno to nedeljo, razen če ji uspe izboljšati svoj položaj v superveleslalomu in si zagotoviti mesto v finalu svetovnega pokala. "Imam nekaj začetnih idej za prihodnost, a še nič ni konkretnega," je povedala. Zaenkrat si želi predvsem eno stvar: uživati ​​v zadnjih nekaj dirkah. Poleg tega si želi "preživeti čas z ljudmi, ki so mi pomembni, in biti odprta za vse, kar življenje še prinaša."

