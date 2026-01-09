V glavni del Melbourna tudi Veronika Erjavec, vrača se Andreja Klepač

Kaja Juvan in Veronika Erjavec bosta nastopili v glavnem delu žreba na teniškem odprtem prvenstvu Avstralije. V kvalifikacijah se bo predstavila Tamara Zidanšek, medtem ko se bo v Melbournu po dobrih treh letih na igrišča vrnila specialistka za dvojice Andreja Klepač.

V glavni del tekmovanja med posameznicami sta po zadnjih podatkih organizatorjev uvrščeni Kaja Juvan (99. na lestvici WTA) in po nekaj odpovedih tudi Veronika Erjavec, sicer 103. igralka sveta.

Medtem ko si je zavoljo rankinga Juvan zagotovila nastop v glavnem delu, je bila Erjavec sprva predvidena za nastop v kvalifikacijah. Toda odpovedi Kitajke Zheng Qinwen in Rusinje Veronike Kudermetove sta omogočili, da se trenutno druga najboljša Slovenka na lestvici uvrsti na glavni turnir brez kvalifikacij.

Te se bodo v Melbournu začele v ponedeljek, v njih pa bo od Slovenk nastopila Tamara Zidanšek.

Po poškodbi in odsotnosti zaradi materinstva se vrača Andreja Klepač

V glavnem delu pa se bo sodeč po seznamu nastopajočih med dvojicami znova predstavila Andreja Klepač. Devetintridesetletna Primorka je nazadnje na turneji WTA nastopila ob koncu leta 2022, istega leta je med ženskimi dvojicami v Wimbledonu igrala v četrtfinalu. Od turneje jo je najprej oddaljila poškodba hrbta, kasneje pa je postala mama. Dobra tri leta po zadnjem nastopu pa se zdaj z zaščiteno uvrstitvijo na lestvici WTA med dvojicami (36. mesto) vrača na veliki oder.

Moči bo na OP Avstralije združila s Čehinjo Marie Bouzkovo, nazadnje pa je zmagovalka 11 turnirjev med dvojicami igrala s Čilenko Alexo Garachi.

Glavni del turnirja v Melbournu se bo po koncu kvalifikacij (12. - 15. januar), začel v nedeljo, 18. januarja. Žreb parov v posamezni konkurenci bo v četrtek.

V mladinski konkurenci se bo kot deveti nosilec od Slovencev predstavil Žiga Šeško.

