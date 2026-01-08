Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Četrtek,
8. 1. 2026,
16.01

Osveženo pred

41 minut

tenis pokal United

Četrtek, 8. 1. 2026, 16.01

41 minut

Pokal United, Sydney

Belgijci tretji polfinalisti pokala United

Avtor:
STA

Zizou Bergs | Zizou Bergs se je veselil zmage. | Foto Guliverimage

Zizou Bergs se je veselil zmage.

Foto: Guliverimage

Belgijska teniška ekipa se je uvrstila v polfinale pokala United, ki te dni poteka v Avstraliji. Belgijci so že po obračunih posameznikov prišli do dveh zmag, za finalno vstopnico pa se bodo pomerili proti Švici. Švica je že v sredo v Perthu napredovala po zmagi proti Argentini z 2:1 v zmagah.

Belgijce je danes v Sydneyju na pot proti skupnemu slavju usmeril Zizou Bergs, ki je s 6:2, 7:6 (4) premagal Čeha Jakuba Menšika. Elise Mertens pa je po treh nizih s 5:7, 6:1, 7:5 premagala Barboro Krejčikovo.

Dvoboj dvojic posledično ni odločal o napredovanju, Belgija pa se je prvič uvrstila v polfinale tega tekmovanja, ki poteka od leta 2023.

Do zdaj so se zmag na njem veselili Američani (2023, 2025) in Nemci (2024).

Branilci naslova, Američani, ki so v sredo v Perthu premagali Grčijo z 2:1, še čakajo na tekmeca v polfinalu. To bo po petkovem obračunu bodisi Avstralija bodisi Poljska.

Polfinale tega tekmovanja bo v soboto v Sydneyju, finale pa v nedeljo prav tako v Sydneyju.

