Zadnja priložnost za naročilo novega Audija Q2 do 31. 3. 2026

Trg kompaktnih križancev je zelo nepregleden in le redki modeli ponujajo pravi premium občutek. Audi Q2 je eden izmed njih. Zdaj je tukaj zadnja priložnost za odličen nakup: Porsche Inter Auto ponuja zadnjo možnost za naročilo novega Audi Q2, konfiguriranega povsem po vaših željah, in to po vrhunski ceni 24.990 evrov oziroma v povezavi s financiranjem AUDI BON (259,29 evra/mesec).* Preverili smo podrobnosti te omejene ponudbe.

Znamka Audi s SUV-modeli je ključni igralec na slovenskem trgu

Avtomobilska industrija je v fazi hitrih sprememb. Modeli prihajajo in odhajajo, roki dobave so raznoliki, cene pa dinamične. V tem okolju je novica, ki prihaja iz Porsche Inter Auto, največjega slovenskega trgovca vozil Audi, prava osvežitev in odlična priložnost. Gre za vrhunski Audi Q2 v posebni ponudbi, kompaktni SUV, ki je s svojim dizajnom in vozno dinamiko osvojil slovenske ceste.

Izteka se čas za naročila – zadnja možnost naročila v tovarno

To je izjemna priložnost za kupce, ki pri izbiri avtomobila nočejo sklepati kompromisov. Še zadnjič lahko naročite vrhunski premium SUV po meri in si sami sestavite Audi Q2.

Preverili smo, kaj dobite za ceno 24.990 evrov* oziroma že od 259,29 evra/mesec* s financiranjem AUDI BON: bogato serijsko opremo, dodatni brezplačni paket komfort ter napredno tehnologijo, ki Audi Q2 postavlja med najbolj privlačne izbire v svojem segmentu.

Ujemite odlično priložnost za novi Audi Q2! Pri Porsche Inter Auto je na voljo le še omejena količina novega Audi Q2 30 TFSI 2026 (115 KM) – vrhunsko opremljenega modela z vključenim komfort paketom brez doplačila. PREVERITE: Audi Q2 posebna ponudba

PONUDBA VOZIL: Audi Q2 celotna zaloga Slovenija

BREZ DOPLAČILA – brezkompromisno udobje z vključenim paketom komfort

Model 2026 je opremljen s tehnološko bogato notranjostjo, natančnim krmiljenjem ter motorji, ki ponujajo dobro ravnovesje med ekonomičnostjo in zmogljivostjo. Vozne lastnosti so odlične za športnega terenca znamke znamke Audi, sicer pa je Audi Q2 bolj osredotočen na udobje. V tej posebni izvedbi gre za skrbno opremljen avtomobil, kjer je vsak detajl premišljen z namenom, da vozniku in potnikom ponudi kar največ.

Izračun financiranja Audi BON

Model: Audi Q2 30 TFSI 85 kW

Cena vozila (z DDV in DPMV): 24.990 evrov*

Odplačilna doba: 96 mesecev

Polog: 5.620,00 evra

Mesečni obrok financiranja: 259,29 evra*

Izredno bogata serijska oprema

Bogata serijska oprema sega od 16-palčnih aluminijastih platišč, LED-žarometov, parkirnega sistema plus, kamere za vzvratno vožnjo pa vse do udobnostnih dodatkov v kabini, kot sta komfortni naslon za roke spredaj ali po višini nastavljiva sprednja sedeža. Za potnike je torej odlično poskrbljeno, saj avtomobil velja tudi za izredno varnega. Na testu EuroNCAP je dobil vseh pet zvezdic in zaščito voznika s 93 odstotki. Audi torej v svoji najboljši obliki, kar znajo dozdajšnji kupci zelo ceniti. Vozilo na fotografijah v salonu je opremljeno z dodatno opremo za doplačilo.

Serijska oprema novega Audija Q2 2026:

LED-žarometi,

16-palčna aluminijasta platišča,

asistenčni paket Parking,

prepoznavanje prometnih znakov,

kamera za vzvratno vožnjo,

dalji. centralno zaklepanje,

el. pomik stekel, ogledal,

deljiva sedežna klop,

radio Audi MMI Plus velikosti 10,1''.

BREZ DOPLAČILA – paket komfort:

ogrevana sedeža spredaj,

komfortna avtomatska klimatska naprava,

električno odpiranje in zapiranje pokrova prtljažnika,

vozni profili Audi drive select,

tempomat,

komfortni ključ,

zvočni sistem Audi.

Nasvet AUDI-strokovnjaka – si želite še več opreme? TOP izbira: z doplačilom le 1.600 evrov si lahko zagotovite izjemen bogatejši paket opreme advanced, ki vključuje advanced športne odbijače, digitalne merilnike, advanced dekorativne elemente, aluminijasta platišča 17'' s skupno ceno vozila le 26.590 evrov* s financiranjem AUDI BON. To je odlična izbira za vse, ki iščejo več opreme, udobja in športnosti, hkrati pa želijo ohraniti izredno privlačno ceno.

Fotogalerija 1 / 6 / 6

Foto: Porsche Inter Auto

Motor 30 TFSI – zmogljivost in učinkovitost hkrati

Audi Q2 z bencinskim motorjem 30 TFSI ponuja 85 kilovatov (115 KM) moči, kar zadostuje za udobno in sproščeno mestno vožnjo, hkrati pa se brez težav spopade z daljšimi potmi po avtocesti. Motor združuje učinkovito porabo goriva ter nizke emisije s hitro odzivnostjo in gladkim pospeševanjem.

Za tiste, ki želijo še več zmogljivosti, je na voljo različica 35 TFSI s 150 KM, ki prinaša dodatno moč in še bolj živahno pospeševanje. Kupci lahko prav tako za doplačilo izberejo avtomatski menjalnik S tronic, ki poskrbi za gladko in udobno prestavljanje ter še bolj sproščeno vožnjo po mestnih ulicah ali avtocesti.

"Tudi po prenovi ohranja klasično zasnovo, ki je v marsičem bolj praktična od novejših rešitev," so zapisali novinarji, in pa, da je avtomobil kljub manjšim dimenzijam naravnost vrhunski. In vse to lahko kupec danes dobi že od 24.990 evrov* dalje. Boljše ponudbe za tak vrhunski avtomobil, ki pokrije najrazličnejše okuse in potrebe ter je poleg vsega tudi prestižno trendovski, si skoraj ne moremo predstavljati.

Foto: Porsche Inter Auto Foto: Porsche Inter Auto

Audi Q2 – kompaktni SUV, ki očara na prvi pogled

Audi Q2 ni le običajen avtomobil – prinaša veliko več. Ponuja izjemno udobje v kompaktnih dimenzijah, saj meri le 4,21 metra, hkrati pa je dovolj okreten, da navduši vsakega voznika. Posebej voznice se bodo hitro zaljubile v ta model, saj ponuja praktičen 405-litrski prtljažnik, ki zlahka zadovolji vsakodnevne transportne potrebe. Notranjost navdušuje z najboljšimi materiali, skrbno izdelavo in občutkom ekskluzivnosti. Višje sedenje zagotavlja odličen pregled nad cesto, udobna vožnja in bogata oprema pa poskrbita, da je vsak izlet prijeten in sproščujoč.

Zaključek: Audi v svoji najboljši formi. S to konfiguracijo se Audi Q2 predstavlja v svoji najboljši luči. Združuje pregovorno nemško kakovost izdelave, napredno tehnologijo in udobje, ki ga dozdajšnji kupci te znamke izjemno cenijo. Je dokaz, da lahko tudi kompakten SUV ponudi občutek varnosti in prestiža, ki je bil nekoč rezerviran le za limuzine visokega razreda.

Foto: Porsche Inter Auto

Intervju z Robijem Plutom, prodajnim svetovalcem pri Porsche Inter Auto

Ob predstavitvi trenutne ponudbe za Audi Q2 in prihajajočih novostih smo se z Robijem Plutom iz Porsche Inter Auto pogovorili o izzivih in prihodnosti na slovenskem trgu.

1. Zakaj je Audi Q2 2026 še vedno ena izmed najbolj priljubljenih možnosti v segmentu kompaktnih SUV?

Audi Q2 združuje športen, individualen dizajn, praktičnost in udobje, kar ga loči od konkurence. Gre za vrhunski Audi Q2 v posebni ponudbi. Slovenski kupci cenijo kompaktne dimenzije, ki omogočajo okretno mestno vožnjo, hkrati pa prostoren in kakovostno izdelan notranji prostor z ekskluzivnim pridihom. Poleg tega je zaradi bogate serijske in dodatne opreme ter naprednih asistenčnih sistemov Q2 idealna izbira za vse, ki iščejo prestiž v kompaktni obliki.

2. Audi Q2 ponuja različne motorje in menjalnike. Kakšne so prednosti trenutno najbolj priljubljene različice 30 TFSI?

Motor 30 TFSI s 85 kilovati (115 KM) je popolna kombinacija učinkovitosti, zanesljivosti in užitka v vožnji. Omogoča udobno vsakodnevno vožnjo po mestnih ulicah, hkrati pa se odlično znajde tudi na daljših avtocestnih poteh. Za doplačilo je na voljo zmogljivejša različica 35 TFSI s 150 KM in avtomatskim menjalnikom S tronic, kar omogoča še bolj dinamično in udobno vožnjo. Tako lahko vsak kupec sestavi Q2 po svojih željah.

3. Zakaj je zdaj najboljša priložnost za nakup Audija Q2? Ali se res približuje ustavitev proizvodnje?

Trenutno so na voljo ugodni prodajni pogoji in posebne ponudbe, ki omogočajo dostop do bogato opremljenega Q2 po odlični ceni, že od 24.990 evrov* s financiranjem AUDI BON. Hkrati so dobavljivi tako bencinski kot avtomatski menjalniki, kar pomeni, da lahko vsak kupec najde pravo kombinacijo moči, udobja in tehnologije. Investicija v Q2 danes pomeni zanesljiv in dober avtomobil, ki bo dolga leta služil svojemu namenu. Proizvodnja novega Audija Q2 se namreč končuje, zato je zdaj dejansko zadnja priložnost.

4. Kako Audi Q2 združuje varnost, tehnologijo in udobje v kompaktni obliki?

Novi Q2 je opremljen z naprednimi asistenčnimi sistemi, kot so pomoč pri ohranjanju voznega pasu, prepoznavanje prometnih znakov in prilagodljiv tempomat. Višje sedenje omogoča odličen pregled nad cesto, prostoren prtljažnik pa zadostuje za vsakodnevne potrebe. Vse to zagotavlja varno, sproščujočo in udobno vožnjo – tako v mestnem prometu kot na daljših potovanjih. To pomeni, da je odličen tako za mlajše kot starejše kupce.

5. Kaj bi svetovali kupcem, ki razmišljajo o Audiju Q2 kot svojem naslednjem avtomobilu?

Zdaj je pravi trenutek. Audi Q2 združuje kompaktno obliko, prostornost in prestiž, hkrati pa ponuja možnost individualne izbire motorja in menjalnika. Posebne ponudbe in dostopne finančne rešitve naredijo nakup izjemno ugoden, možnost dodatne opreme pa omogoča, da vsak kupec ustvari svoj popoln Q2. To je priložnost, ki je ne gre zamuditi, če iščete kombinacijo stila, varnosti in funkcionalnosti.

6. Kakšne novosti lahko pričakujemo v letu 2026?

Audi zavzeto nadgrajuje svojo ponudbo modelov SUV, da ostane korak pred konkurenco in zadovolji različne potrebe kupcev. Novi Audi Q3 prinaša prenovljen dizajn, sodoben digitalni notranji svet z velikimi zasloni in izboljšano ergonomijo, kakovostnimi materiali ter napredno povezljivostjo, ki dviguje vozniško izkušnjo v kompaktnem SUV‑razredu.

Novi Audi Q5, ki je eden najbolj prodajanih modelov v srednjem SUV‑segmentu, zdaj sledi najnovejšemu konceptu Audi Digital Stage, bogatemu naboru asistenčnih sistemov in sodobni digitalni instrumentaciji ter širokim možnostim motorjev in notranje opreme.

Vstop v prihodnost predstavlja novi električni Audi Q6 e‑tron, ki izstopa kot električni SUV z vrhunsko tehnologijo, digitalnimi OLED‑osvetlitvami in napredno električno platformo.

Zdaj je odlična priložnost za nakup, ker so ti modeli vstopili v novo generacijo ali prejeli pomembne posodobitve, kar pomeni boljšo opremo, naprednejše tehnologije in konkurenčne pogoje financiranja. To združuje več vrednosti za kupca – od učinkovitosti, varnosti in digitalnih inovacij do celovite vozniške izkušnje v vseh razredih SUV.

Odkrijte ekskluzivno ponudbo izbranih električnih modelov Audi pri Porsche Inter Auto, optimizirano za potrebe in ugodnosti slovenskega poslovnega okolja. Premik k električni mobilnosti ni zgolj smer, ampak strateška poslovna vizija.

Bi radi menjali staro za novo? Hitro in preprosto:

odkup vozil in hitra cenitev vozila,

dodatne ugodnosti "staro za novo",

ugodno financiranje in zavarovanje.

Oglejte si najnovejša vozila Audi v Sloveniji!

Foto: Porsche Inter Auto

Foto: Porsche Inter Auto Foto: Porsche Inter Auto

Foto: Porsche Inter Auto

O podjetju Porsche Inter Auto

Podjetje Porsche Inter Auto, d.o.o., je največji slovenski trgovec z vozili znamk Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA, Škoda, VW Gospodarska vozila in Porsche. V Sloveniji ima podjetje pet poslovalnic: Porsche Ljubljana, Porsche Verovškova, Porsche Koper, Porsche Maribor in Porsche Ptujska cesta. Na spletnem portalu porscheinterauto.net boste lahko našli trenutno največjo ponudbo novih, rabljenih in službenih vozil v Sloveniji. S svojo zavezanostjo visokim standardom kakovosti in odličnosti si je podjetje pridobilo zaupanje številnih strank. V njihovem impresivnem voznem parku najdemo tudi najbolj kakovostna rabljena vozila, ki so temeljito pregledana in certificirana, kar zagotavlja brezskrbnost in zanesljivost za nove lastnike. Stranke, ki iščejo vrhunsko rabljeno vozilo, lahko pričakujejo izjemno storitev in podporo strokovnega osebja. Porsche Inter Auto Slovenija si prizadeva zagotoviti, da je nakup rabljenega vozila prek spleta preprost, varen in izjemno zadovoljiv za vsakega kupca.

Vas zanimajo vozila Audi? Z veseljem smo vam na voljo. Kontaktni center – 041 392 204

Pogoji ponudbe

Slike so simbolične, vozilo na fotografijah lahko vsebuje dodatno opremo ob doplačilu – preverite veljavnost pri prodajnih svetovalcih! Slike so simbolične, preverite veljavnost pri prodajnih svetovalcih! *Slike so simbolične, popusti se razlikujejo glede na model vozila, ponudba velja do preklica oziroma do razprodaje, navedene ponudbe veljajo do 31. 3. 2026 – veljavnost preverite pri prodajnih svetovalcih. *Vozilo na fotografijah in specifikacije v članku niso vse nujno dobavljive oz. veljavne za slovenski trg. Oblika vozila in specifikacije se lahko pri prodaji vozila spremenijo. Porsche Inter Auto, d.o.o., ne odgovarja za napake v članku. Ponudba velja za omejeno količino vozil. Slike so simbolične.

*Cena z upoštevanim Audi bonom je znižana v vrednosti 2.000 evrov z DDV, do te je kupec vozila upravičen v primeru sklenitve pogodbe o finančnem leasingu z družbo Porsche Leasing SLO, d.o.o., in hkratne sklenitve kasko ter obveznega zavarovanja vozila prek zavarovalnega zastopnika družbe Porsche Zavarovalno Zastopništvo, d.o.o. (zastopa zavarovalnice: Porsche Versicherungs AG, podružnica v Sloveniji, Zavarovalnica Sava d.d., Zavarovalnica Triglav d.d., Zavarovalnica Generali d.d.), pod pogoji AUBON_01_2026/AUBON_FIX_01_2026. Podatki in pojasnila glede financiranja so dostopni na strani: https://www.porscheleasing.si/ponudba/financiranje/paketi-financiranja/.

Napovedani doseg po opravljenih voznih ciklih skladno z Globalno usklajenim preizkusnim postopkom za lahka vozila (WLTP) na preizkusnih valjih (ni serijsko stanje). Vrednosti dosega po WLTP lahko pri serijskih vozilih zaradi opreme odstopajo. Dejanski doseg v praksi odstopa zaradi načina vožnje, hitrosti, uporabe komfortnih/dodatnih porabnikov, zunanje temperature, števila sopotnikov/obteženosti in topografije. Kot orientacija za posamezno vozilo služi navedeni razpon dosega, ki ga bo predvidoma v letnem povprečju doseglo 80 odstotkov naših strank. Spodnja meja navedenega razpona zajema tudi vožnje pri zmernih hitrostih na avtocestah in vožnje pri nizkih zunanjih temperaturah v zimskem času.

*Leasingojemalec je upravičen do bona za financiranja v obliki znižanja maloprodajne cene vozila v določeni vrednosti z vključenim DDV v primeru sklenitve pogodbe o finančnem ali operativnem leasingu vozila z družbo Porsche Leasing SLO d.o.o in hkratne sklenitve zavarovanja vozila prek zavarovalnega zastopnika družbe Porsche Zavarovalno Zastopništvo d.o.o. Več na www.porscheleasing.si.

Poraba za model Audi Q2 30 TFSI, kombinirana vožnja: 5,5-6,3 l/100km. Emisije CO₂, kombinirana vožnja: 125-143 g/km. Dušikovi oksidi (NOx), kombinirana vožnja: 0,0378 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Prikazana vozila lahko v posameznih detajlih odstopajo od trenutne ponudbe za slovenski trg. Na slikah so prikazani nekateri elementi dodatne opreme, ki so na voljo za doplačilo. Vse cene so neobvezujoče priporočene cene, vključno z DDV in davkom na motorna vozila. Pridržujemo si pravico do napak v vsebini in do sprememb. Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM₁₀ in PM₂,₅ ter dušikovih oksidov. Podrobne okoljske informacije o novih osebnih avtomobilih najdete na seznamu o varčni porabi goriva in emisijah CO₂. Pogoji Audi: *Cena z upoštevanim Audi bonom je znižana v določeni vrednosti z DDV, do te je kupec vozila upravičen v primeru sklenitve pogodbe o finančnem leasingu z družbo Porsche Leasing SLO d.o.o. in hkratne sklenitve kasko ter obveznega zavarovanja vozila prek zavarovalnega zastopnika družbe Porsche Zavarovalno Zastopništvo d.o.o. (zastopa zavarovalnice: Porsche Versicherungs AG, podružnica v Sloveniji, Zavarovalnica Sava d.d., Zavarovalnica Triglav d.d., Zavarovalnica Generali d.d.), pod pogoji AUBON_01_2026/AUBON_FIX_01_2026. Vrednosti, zmogljivosti, drugi podatki, slike in risbe, navedeni v tem podatkovnem listu, prospektih in drugi dokumentaciji ponudbe, so namenjeni samo ponazoritvi ter se lahko kadarkoli prilagodijo ali spremenijo. Če podatki niso izrecno označeni kot zavezujoči, zanje ne jamčimo. Če ni drugače navedeno, gre za nezavezujoče, nekartelne priporočene cene. Veljajo podatki v zavezujočem sprejemu ponudbe ali kupoprodajni pogodbi. Ne prevzemamo odgovornosti za tiskarske napake in napake v postavitvi. Vsi podatki so informativni. Porsche Inter Auto d.o.o., podr. Porsche Verovškova, Verovškova ulica 78, 1000 Ljubljana. Info: www.porscheinterauto.net ali na www.porscheleasing.si

Naročnik oglasnega sporočila je Porsche Inter Auto.