Avtorji:
D.K., STA

Ponedeljek,
26. 1. 2026,
15.28

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Snežno neurje v ZDA dviguje cene plina v Evropi

D.K., STA

plin | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Cene plina v Evropi so se danes močno zvišale, saj so se zaradi snežnega neurja v ZDA pojavili znaki motenj v oskrbi iz ZDA. Cena ene megavatne ure plina za dobavo februarja se je ustalila na najvišji ravni od junija lani, poroča agencija Reuters.

Na nizozemski borzi TTF je bila cena za megavatno uro plina za dobavo februarja zjutraj pri 41,11 evra, kar je 2,5 odstotka več kot ob koncu trgovanja konec prejšnjega tedna. Ob odprtju trgovanja je za kratek čas poskočila na 43 evrov.

Od začetka leta so se cene plina na TTF zvišale za približno 38 odstotkov. Samo v zadnjem tednu se je njegova cena zvišala za 13 odstotkov.

Skladišča plina le še polovično napolnjena

Nizke temperature v Evropi v začetku januarja so dodobra načele zaloge skladišč. Ta so bila v EU v prejšnjih letih januarja napolnjena okoli 67-odstotno, zdaj pa znašajo okoli 45,6 odstotka.

Na ameriškem trgu so cene prejšnji teden zaradi napovedi zimskega neurja poskočile za skoraj 70 odstotkov in na najvišjo raven od decembra 2022. Ta teden naj bi povpraševanje po plinu v ZDA poskočilo in znatno preseglo petletno januarsko povprečje.

Evropa bo letos uvozila rekordno količino plina, kažejo napovedi Mednarodne agencije za energijo, objavljene v petek. Pri tem naj bi najbolj poskočile pošiljke, naročene iz ZDA.

Svet EU je medtem danes uradno potrdil uredbo o popolni prepovedi uvoza ruskega plina v EU od jeseni 2027. Za dobave na podlagi kratkoročnih pogodb bo prepoved veljala že od konca aprila oziroma sredine junija.

