Trump grozi z blokado odprtja mostu med Kanado in ZDA

Ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek zagrozil z blokado odprtja novega mostu, ki povezuje ZDA in Kanado. Pri tem se je sredi še vedno trajajočih trgovinskih napetosti med državama skliceval na pomanjkanje spoštovanja in poštenja v odnosu kanadske vlade.

"Ne bom dovolil odprtja tega mostu, dokler ne bodo ZDA v celoti poplačane za vse, kar smo jim dali, in Kanada ne bo ravnala z ZDA s poštenjem in spoštovanjem, ki si ju zaslužimo," je na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal Trump.

Zahteval je tudi, da bi bil most Gordie Howe International Bridge nad reko Detroit v vsaj polovični lasti ZDA, in dodal, da se bodo pogajanja začela takoj.

Most povezuje mesti Windsor v kanadski provinci Ontario in Detroit v ameriški zvezni državi Michigan. Gradnja okrog pet milijard dolarjev (4,2 milijarde evrov) vrednega projekta se je začela leta 2018, odprli pa naj bi ga še letos, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Most, imenovan po velikanu severnoameriške hokejske lige NHL, v Kanadi rojenem Gordieju Howu, naj bi imel šest prometnih pasov, namenjen naj bi bil tudi pešcem in kolesarjem. Na obeh straneh mostu si zahvaljujoč novi pridobitvi obetajo okrepitev trgovanja.

Gradnjo sicer glede na podatke pristojnih oblasti financira Kanada, vložek pa naj bi se ji povrnil s plačili mostnine. Most naj bi bil v skupni lasti kanadske vlade in ameriške zvezne države Michigan.

Trump že zagrozil s stoodstotnimi carinami

Trump je v ponedeljek kritiziral Kanado tudi zato, ker pri gradnji naj ne bi uporabila ameriških proizvodov, kot je jeklo, in zaradi njenih nedavno naznanjenih premikov v trgovinskem sodelovanju s Kitajsko. Zaradi tega je že zagrozil s stoodstotnimi carinami na kanadski uvoz in carinami na kanadska letala.

Trump je v sporu s Kanado glede trgovinskih vprašanj, odkar se je januarja lani vrnil v Belo hišo. Izrazil je tudi željo, da bi Kanada postala 51. ameriška država, čeprav v zadnjih mesecih teh teženj ni omenjal.

Kanadski premier Mark Carney je medtem minuli mesec na Svetovnem gospodarskem forumu v Davosu pritegnil veliko pozornosti z govorom, v katerem je brez neposredne omembe kritiziral Trumpov pristop do vladanja in se zavzel za združitev srednje velikih sil.