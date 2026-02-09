Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Ponedeljek,
9. 2. 2026,
17.47

Osveženo pred

49 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
senatorji Donald Trump ZDA Grenlandija

Ponedeljek, 9. 2. 2026, 17.47

49 minut

Ameriški senatorji z obiskom Grenlandije skušali povrniti izgubljeno zaupanje v ZDA

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Ameriški senatorji na Grenlandiji | "Z le nekaj stavki in besedami je bilo zaupanje, ki se je gradilo od druge svetovne vojne, spodkopano in razvrednoteno," je na novinarski konferenci dejala republikanka Lisa Murkowski. | Foto Reuters

"Z le nekaj stavki in besedami je bilo zaupanje, ki se je gradilo od druge svetovne vojne, spodkopano in razvrednoteno," je na novinarski konferenci dejala republikanka Lisa Murkowski.

Foto: Reuters

Delegacija ameriških senatorjev je danes obiskala Grenlandijo, da bi ponovno vzpostavila zaupanje, ki ga je omajal predsednik ZDA Donald Trump s svojimi grožnjami o prevzemu arktičnega otoka. Delegacija se je srečala s premierjem Grenlandije Jensom-Frederikom Nielsenom.

Trump je med evropskimi zavezniki povzročil zaskrbljenost s svojimi grožnjami, da bo tudi s silo zavzel Grenlandijo zaradi domnevne grožnje Kitajske in Rusije, pa tudi izkoriščanja naravnih bogastev. Na svetovnem gospodarskem forumu v Davosu januarja je potem izjavil, da ne bo ukrepal s silo za uresničitev želje, ki ji nasprotuje velika večina ameriških kongresnikov obeh strank.

Prizadevanja za obnovo zaupanja

Grenlandijo so danes obiskali demokrata Gary Peters in Maggie Hassan, neodvisni Angus King in republikanka Lisa Murkowski. Ustavili so se v ameriški vojaški bazi v Pituffik in se srečali s premierjem, govorili pa naj bi še z zunanjo ministrico Vivian Motzfeld, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Z le nekaj stavki in besedami je bilo zaupanje, ki se je gradilo od druge svetovne vojne, spodkopano in razvrednoteno," je na novinarski konferenci dejala republikanka z Aljaske Murkowski. Dodala je, da si morajo prizadevati za obnovo zaupanja. "Imamo predsednika, ki je to zaupanje izdal (...) Mislim, da na pomemben način, in zdaj ga moramo popraviti," je dejal demokrat iz Michigana Peters.

Za pomiritev Trumpovih apetitov so ustanovili delovno skupino predstavnikov Danske, Grenlandije in ZDA, ki bo razpravljala o varnostnih pomislekih Washingtona, vendar podrobnosti niso jasne. Prebivalci Grenlandije so večkrat z demonstracijami pokazali, da jih Trumpova ponudba ne zanima, Danska pa vztraja, da Grenlandija ni na prodaj in da o njeni usodi lahko odločajo le prebivalci otoka.

Grenlandija ženske
Novice Francija in Kanada na Grenlandiji odprli konzulata
Grenlandija
Novice Zaupne depeše razkrivajo: Trumpovo vztrajanje pri Grenlandiji pretreslo zaveznike
Glavno mesto Grenlandije je Nuuk.
Novice Incident na Grenlandiji: na drog je večkrat poskusil obesiti ameriško zastavo
senatorji Donald Trump ZDA Grenlandija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.