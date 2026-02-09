Ameriški senatorji z obiskom Grenlandije skušali povrniti izgubljeno zaupanje v ZDA

Delegacija ameriških senatorjev je danes obiskala Grenlandijo, da bi ponovno vzpostavila zaupanje, ki ga je omajal predsednik ZDA Donald Trump s svojimi grožnjami o prevzemu arktičnega otoka. Delegacija se je srečala s premierjem Grenlandije Jensom-Frederikom Nielsenom.

Trump je med evropskimi zavezniki povzročil zaskrbljenost s svojimi grožnjami, da bo tudi s silo zavzel Grenlandijo zaradi domnevne grožnje Kitajske in Rusije, pa tudi izkoriščanja naravnih bogastev. Na svetovnem gospodarskem forumu v Davosu januarja je potem izjavil, da ne bo ukrepal s silo za uresničitev želje, ki ji nasprotuje velika večina ameriških kongresnikov obeh strank.

Prizadevanja za obnovo zaupanja

Grenlandijo so danes obiskali demokrata Gary Peters in Maggie Hassan, neodvisni Angus King in republikanka Lisa Murkowski. Ustavili so se v ameriški vojaški bazi v Pituffik in se srečali s premierjem, govorili pa naj bi še z zunanjo ministrico Vivian Motzfeld, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Z le nekaj stavki in besedami je bilo zaupanje, ki se je gradilo od druge svetovne vojne, spodkopano in razvrednoteno," je na novinarski konferenci dejala republikanka z Aljaske Murkowski. Dodala je, da si morajo prizadevati za obnovo zaupanja. "Imamo predsednika, ki je to zaupanje izdal (...) Mislim, da na pomemben način, in zdaj ga moramo popraviti," je dejal demokrat iz Michigana Peters.

Za pomiritev Trumpovih apetitov so ustanovili delovno skupino predstavnikov Danske, Grenlandije in ZDA, ki bo razpravljala o varnostnih pomislekih Washingtona, vendar podrobnosti niso jasne. Prebivalci Grenlandije so večkrat z demonstracijami pokazali, da jih Trumpova ponudba ne zanima, Danska pa vztraja, da Grenlandija ni na prodaj in da o njeni usodi lahko odločajo le prebivalci otoka.