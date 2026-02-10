Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. K.

Torek,
10. 2. 2026,
Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Torek, 10. 2. 2026, 7.12

1 ura, 12 minut

Ameriške sile izvedle smrtonosni kinetični napad #video

R. K.

napad na ladjo | Foto U.S. Southern Command/X

Foto: U.S. Southern Command/X

Ameriška vojska je v vzhodnem delu Pacifika napadla novo ladjo, pri čemer sta bila ubita dva človeka, so sporočili na družbenem omrežju X. Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa s tem nadaljuje kampanjo, katere cilj je zaustaviti delovanje, kot sami pravijo, terorističnih organizacij, ki v ZDA tihotapijo droge.

"Skupna operativna skupina Southern Spear je izvedla smrtonosni kinetični napad na plovilo, ki so ga upravljale organizacije, opredeljene kot teroristične," je na družbenem omrežju X sporočila ameriška vojska. Kot so navedli, so obveščevalni podatki potrdili, da je plovilo plulo po znanih tihotapskih poteh z drogami. 

Dva človeka sta v napadu umrla, eden pa je napad preživel. Ameriška obalna straža je zatem aktivirala sistem iskanja in reševanja preživelega. 

Lani je ameriška vojska v napadih na ladje, ki naj bi iz Južne Amerike v ZDA tihotapile prepovedane droge, ubila skoraj sto ljudi. Število napadov se je medtem v letu 2026 nekoliko zmanjšalo. 

