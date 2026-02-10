Ameriške sile izvedle smrtonosni kinetični napad #video

Ameriška vojska je v vzhodnem delu Pacifika napadla novo ladjo, pri čemer sta bila ubita dva človeka, so sporočili na družbenem omrežju X. Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa s tem nadaljuje kampanjo, katere cilj je zaustaviti delovanje, kot sami pravijo, terorističnih organizacij, ki v ZDA tihotapijo droge.

"Skupna operativna skupina Southern Spear je izvedla smrtonosni kinetični napad na plovilo, ki so ga upravljale organizacije, opredeljene kot teroristične," je na družbenem omrežju X sporočila ameriška vojska. Kot so navedli, so obveščevalni podatki potrdili, da je plovilo plulo po znanih tihotapskih poteh z drogami.

Dva človeka sta v napadu umrla, eden pa je napad preživel. Ameriška obalna straža je zatem aktivirala sistem iskanja in reševanja preživelega.

On Feb. 9, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/fa5vppjcCy — U.S. Southern Command (@Southcom) February 10, 2026

Lani je ameriška vojska v napadih na ladje, ki naj bi iz Južne Amerike v ZDA tihotapile prepovedane droge, ubila skoraj sto ljudi. Število napadov se je medtem v letu 2026 nekoliko zmanjšalo.