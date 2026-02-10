Zaradi Trumpa lahko veliko zaslužite: skrivnost Žana Nekrepa

Svetovno gospodarstvo je v zadnjih dneh pretresla novica, ki ima lahko neposreden vpliv tudi na bančne račune Slovencev . Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal drastično znižanje carin na uvoz iz Indije – s kar 50 odstotkov na nizkih 18 odstotkov .

Na prvi pogled gre za politično-gospodarsko odločitev. V resnici pa gre za eno največjih poslovnih priložnosti zadnjih let, zlasti za vse, ki prodajajo – ali razmišljajo o prodaji – na Amazon.

Medtem ko večina ljudi takšne novice zgolj prebere in pozabi, so nekateri že začeli računati. Med njimi tudi Žan Nekrep, podjetnik in Amazon mentor, ki stoji za številnimi uspešnimi slovenskimi zgodbami spletne prodaje.

PRIJAVITE SE NA BREZPLAČNO IZOBRAŽEVANJE IN PREVERITE, KAKO IZKORISTITI NOVO PRILOŽNOST

Zakaj je Trumpova odločitev tako pomembna za tiste, ki želite služiti preko spleta?

Znižanje carin pomeni nekaj zelo konkretnega: izdelki iz Indije postanejo bistveno cenejši za uvoz, kar neposredno vpliva na marže.

"To ni politična novica. To je poslovna priložnost," poudarja Nekrep. "Mi in naše stranke že zdaj prodajamo izdelke iz Indije na ameriškem Amazonu. Ta sprememba pomeni nižje nabavne cene, višje marže in lažji vstop za nove prodajalce."

Za marsikoga je to razlika med tem, ali se Amazonova prodaja "komaj splača", ali pa postane zelo dobičkonosen posel.

Indija – nova zlata žila Amazonove prodaje

Indija je ena največjih svetovnih proizvajalk izdelkov, ki se na Amazonu že leta odlično prodajajo: od lesenih izdelkov do dekorativnih produktov.

Do zdaj so visoke carine močno rezale dobiček. Zdaj pa se je prostor za zaslužek odprl na stežaj.

"Ko se carine znižajo s 50 na 18 odstotkov, se matematika popolnoma spremeni," razlaga Nekrep. "Naenkrat imate več manevrskega prostora – za ceno, za oglaševanje in predvsem za dobiček."

Foto: Žan Nekrep Consulting

Amazon FBA: sistem, ki deluje za zaslužek tudi za začetnike

Ena najpogostejših zmot je prepričanje, da je spletni posel zapleten in nedostopen za večino ljudi. Ravno nasprotno.

Amazonov model FBA (Fulfilled by Amazon) omogoča, da prodajalec sploh ne vidi izdelka v živo. Izdelek gre neposredno od dobavitelja v Amazonova skladišča, kjer Amazon poskrbi za:

skladiščenje,

pakiranje,

pošiljanje,

podporo strankam in vračila.

Prodajalec se osredotoči na tisto, kar šteje: izbiro pravega izdelka in maržo.

"Če znate uporabljati internet, se lahko naučite tega posla," pravi Nekrep. "Ne gre za srečo, ampak za sistem."

Foto: Žan Nekrep Consulting

PRIJAVA NA BREZPLAČNO AMAZONOVO IZOBRAŽEVANJE

Od nič do resnega spletnega prihodka

Žan Nekrep je svojo pot začel brez posebnih povezav ali privilegijev. Danes pa živi življenje z več svobode – dela od kjerkoli, sam razporeja čas in uporablja sistem, ki mu omogoča fleksibilen način dela preko prenosnega računalnika.

V zadnjem letu je z Amazonovo prodajo ustvaril več kot pol milijona evrov prihodkov, uspešne rezultate tudi po več kot tisoč evrov prihodka na dan pa dosegajo tudi nekateri njegovi tečajniki.

Na Siolu smo že poročali o zgodbah Slovencev, ki so:

v prvih mesecih dosegli 30 tisoč evrov prometa,

v enem letu presegli 250 tisoč evrov,

ali pa si ustvarili stabilen mesečni spletni dohodek.

Kaj se lahko naučite na brezplačnem spletnem seminarju o Enostavnem zaslužku preko Amazona?

V brezplačnem spletnem izobraževanju Nekrep pokaže zelo konkretne stvari:

kako izbrati izdelke, ki se zdaj zaradi nižjih carin še bolj splačajo,

zakaj so izdelki iz Indije trenutno ena najbolj zanimivih Amazonovih priložnosti,

kako Amazon namesto vas opravlja logistiko, vi pa služite,

kako dobite nakazila vsakih 14 dni neposredno na slovenski bančni račun,

zakaj je ta model zaslužka primeren tudi za popolne začetnike.

"Ne gre za teorijo, temveč za način dela, ki ga že vsakodnevno uporabljamo v praksi," poudarja.

BREZPLAČNA PRIJAVA NA AMAZONOV WEBINAR ZA ZASLUŽEK

Zakaj je to novica dneva za vse, ki želite služiti na spletu?

Novica o Trumpovem znižanju carin ni le še ena politična tema. Je neposreden signal trgu.

Tisti, ki bodo to priložnost izkoristili zdaj, bodo imeli prednost pred konkurenco. Tisti, ki bodo čakali, bodo čez nekaj mesecev gledali druge in si rekli: "Zakaj nisem takrat ukrepal?"

"Če zamudite ta vlak, ga boste zelo težko ujeli kasneje," opozarja Nekrep.

Naslednji korak je jasen

Svet se spreminja hitreje kot kadarkoli prej. Trumpove odločitve vplivajo na globalne trge v nekaj sekundah. Spletni zaslužek ni več prihodnost – je sedanjost. Žan Nekrep je dokazal, da se da iz Slovenije uspeti na svetovnem odru. Zdaj je čas, da se mu pridružite.

Ne čakajte na jutri, ne čakajte na naslednjo novico. Priložnost je tukaj, carine so 18-odstotne, Amazonova skladišča čakajo na vaše izdelke!

Naročnik oglasnega sporočila je Žan Nekrep Consulting.