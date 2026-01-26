Evropa se pripravlja na scenarij iz nočne more

Kaj bi se zgodilo, če bi se morebitni spor med ZDA in Evropo zaradi apetitov ameriškega predsednika Donalda Trumpa po Grenlandiji zaostril do te mere, da bi Američani evropskim državam onemogočili dostop do ameriške tehnologije? O sicer izredno kompleksnem scenariju, ki je bil še pred nekaj meseci tako rekoč nedojemljiv, zdaj pospešeno razmišljajo v najvišjih krogih evropske politike.

Vztrajanje ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da morajo Združene države Amerike nujno prevzeti nadzor nad Grenlandijo, ozemljem Danske, in predvsem njegov pristop, ki je med drugim vključeval frazo zlepa ali zgrda – pa čeprav je na Svetovnem ekonomskem forumu v Davosu izključil uporabo sile –, je evropske zakonodajalce pripeljal do razmisleka o tem, da mora Evropa nujno omejiti svojo odvisnost od ZDA, najsi gre za gospodarsko, obrambno ali tehnološko.

Ameriški predsednik Donald Trump ne skriva želje, da bi ZDA prevzele nadzor nad Grenlandijo. Prejšnji teden je zahteval takojšnji začetek pogajanj o nakupu Grenlandije z evropskimi državami na čelu z Dansko. Fotografija je bila ustvarjena z umetno inteligenco. Foto: UI / Umetna inteligenca

Katastrofalni izvršni ukaz

Kot piše ameriški časnik The Wall Street Journal, se v visokih evropskih zakonodajalskih in diplomatskih krogih vse intenzivneje govori o pripravljenosti na potencialni najhujši mogoči scenarij, ki bi se domnevno lahko zgodil v primeru izrednih zaostritev odnosov med Evropo in ZDA.

To bi bil izvršni ukaz Donalda Trumpa oziroma Bele hiše, ki bi uvedel tako imenovano tehnološko blokado Evrope in ji odrekel dostop do kritično pomembnih podatkovnih centrov, e-poštne infrastrukture in programske opreme, brez katerih bi lahko nadaljnje delovanje ali celo obstoj evropskega gospodarstva in institucij obvisel na nitki.

Če bi Evropa nenadoma izgubila dostop do ameriških podatkovnih centrov, bi to lahko pomenilo pravo katastrofo. Foto: Shutterstock

Ameriška podjetja obvladujejo več kot 80 odstotkov trga

Zanašanje Evrope na storitve ameriških tehnoloških gigantov je namreč ogromno.

Po navedbah WSJ so v letu 2024 kar 83 odstotkov evropskega trga za infrastrukturo računalništva v oblaku predstavljale storitve petih ameriških podjetij na čelu z Amazonom, Googlom in Microsoftom, evropski uporabniki pa so zanje porabili več kot 20 milijard evrov.

Cilj ni popolna odcepitev od ZDA, temveč zmanjšanje odvisnosti in večja suverenost Evrope

Evropski parlament je v luči zasledovanja cilja zmanjšanja evropske odvisnosti od ameriških tehnologij prejšnji teden, 22. januarja, sprejel resolucijo o tehnološki suverenosti. Ta med drugim – ko bo to mogoče – pri javnih naročilih podpira dajanje prednosti evropskim produktom, predlaga pa tudi novo zakonodajo, ki bi spodbujala rast evropskega sektorja za računalništvo v oblaku.

Evropa mora postati manj ranljiva in mora zgraditi lastne tehnološke težkokategornike, saj ne želi več biti vazal ZDA, meni francoski predsednik Emmanuel Macron. Foto: Reuters

Kot še piše The Wall Street Journal, sta vlečna konja pobude, ki je evropski uradniki sicer ne označujejo za popolno odcepitev od ZDA, temveč le zmanjšanje odvisnosti, trenutno Francija in Nemčija.

Francija na čelu s predsednikom Emmanuelom Macronom intenzivno podpira razvoj evropske umetne inteligence v podjetju Mistral AI in se s poceni elektriko, ki jo zagotavljajo jedrske elektrarne, trudi s privabljanjem naložb v podatkovne centre v Franciji. Nemčija medtem vse bolj spodbuja in preizkuša odprtokodne alternative Microsoftovi pisarniški programski opremi in drugim orodjem, ki so za ogromno podjetij in institucij v Evropi za zdaj tako rekoč nepogrešljiva.

Dvorezen meč

Ameriška tehnološka podjetja so po drugi strani precej odvisna od Evrope, ki je eden od njihovih najpomembnejših trgov.

Ker ga ne želijo izgubiti, se na to pripravljajo in strasti mirijo z ukrepi, kot so prepuščanje več nadzora Evropi (Amazon, denimo, je pred kratkim lansiral tako imenovani suvereni oblak AWS, ki ga v celoti upravlja Evropska unija), Microsoft in Google pa v prizadevanjih za večji lokalni nadzor in možnost preprostega preklopa na evropske ponudnike v ključnih sektorjih gradita partnerstva z več različnimi evropskimi podjetji.