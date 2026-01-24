Ameriški predsednik Donald Trump je danes zagrozil Kanadi, da bo uvedel 100-odstotne carine na vse kanadsko blago, če bo sklenila trgovinski sporazum s Kitajsko. Grožnja prihaja teden po tem, ko je kanadski premier Mark Carney v Pekingu dosegel dogovor o odpravi trgovinskih ovir in znižanju carin.

Carney je s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom prejšnji teden v Pekingu pozdravil novo strateško partnerstvo med državama. Voditelja sta sklenila tudi predhodni dogovor o odpravi trgovinskih ovir in znižanju določenih carin.

Trump je danes posvaril pred posledicami, če bo dogovor uresničen. "Če Kanada sklene dogovor s Kitajsko, bodo ZDA takoj uvedle 100-odstotne carine na vse kanadsko blago in izdelke, ki vstopajo v ZDA," je zapisal na svojem družbenem omrežju Truth Social.

Opozoril je, da se Carney, ki ga je opisal kot guvernerja, ne premierja, "hudo moti", če misli, da bo Kanado spremenil v točko za pretovarjanje kitajskega blaga, namenjenega v ZDA. Dodal je še, da bo Kitajska "Kanado popolnoma požrla" ter uničila njeno gospodarstvo, družbeno tkivo in način življenja.

Odnosi med ZDA in severno sosedo so napeti, odkar se je Trump pred letom dni vrnil v Belo hišo. Trgovinskim sporom se je minuli teden pridružila tudi Carneyjeva kritika na Svetovnem gospodarskem forumu v Davosu, ko je govoril o zlomu svetovnega reda pod vodstvom ZDA. Za svoje besede je požel stoječe ovacije, pa tudi kritike Trumpa, ki mu je nato celo odrekel vabilo v svoj Odbor za mir.