Ameriški predsednik Donald Trump je ta teden v Davosu zagotovil, da Grenlandije, arktičnega ozemlja Danske, ne bo poskusil zavzeti s silo , a so Trumpove sanje, da se Grenlandija priključi Združenim državam Amerike, še vedno zelo žive. To dokazuje najnovejša objava Bele hiše na družbenem omrežju X, ki prikazuje Donalda Trumpa, ki po Grenlandiji koraka v družbi pingvina, ta pa drži ameriško zastavo. Pingvini v resnici sicer živijo daleč, daleč stran od Grenlandije.

Nova v seriji z umetno inteligenco ustvarjenih fotografij, ki jih je na platformi X objavil uradni profil Bele hiše – ena od zadnjih bolj kontroverznih je prikazovala objokano temnopolto protestnico, čeprav ta med aretacijo v resnici ni točila solz – si je ponovno prislužila opombe uporabnikov.

Ti opozarjajo na osnovnošolsko napako Bele hiše – pingvini ne živijo na Grenlandiji. Ne le to, pingvini – izjema je le Galapaško otočje – sploh ne živijo na Zemljini severni polobli.

Embrace the penguin. pic.twitter.com/kKlzwd3Rx7 — The White House (@WhiteHouse) January 23, 2026

Objava Bele hiše si je nemudoma prislužila ogromno posmehljivih komentarjev uporabnikov, ki so Belo hišo oziroma upravljavce njenega profila na družbenem omrežju opozarjali na dejstvo, da pingvini zvečine živijo na Antarktiki in ne v arktičnih regijah planeta.

Da se Donald Trump in pingvin na umetnointeligenčni umetnini sprehajata po Grenlandiji in ne kje drugje, kjer bi dejansko živeli pingvini, namiguje zastava Grenlandije v zgornjem levem kotu fotografije.

Nekateri so na fotografiji prepoznali tudi morbidno implikacijo, da se je pingvin na fotografiji Bele hiše očitno vdal v usodo in se v družbi Donalda Trumpa odpravil umret v gore, namesto da bi se zadrževal pri morju, ki je njegov tako rekoč edini vir hrane.

Trumpovi podporniki so medtem znova poudarjali, da se Bela hiša najverjetneje znova le šali oziroma "trola" kritike Trumpove administracije.

Nenadna obsedenost s pingvini?

Bizarno objavo, povezano s pingvini, je na družbenem omrežju X delil tudi uradni profil Ministrstva za domovinsko varnost Združenih držav Amerike (DHS).

Americans have always known “why” pic.twitter.com/dcQNCtkNKk — Homeland Security (@DHSgov) January 24, 2026

Objava je sprva prikazovala znani posnetek tako imenovanega "nihilističnega pingvina" iz dokumentarnega filma Srečanje na koncu sveta iz leta 2007, posnetega na Antarktiki, ki ga je ustvaril legendarni nemški filmar Werner Hercog, nato pa zaporedje posnetkov Donalda Trumpa in agentov DHS.

Domnevno dezorientirani pingvin se v kultnem videoposnetku vedno znova podaja stran od morja in proti več deset kilometrov oddaljenim goram, kar bi zanj pomenilo gotovo smrt. Mnogi uporabniki družbenega omrežja X, ki so komentirali objavo DHS, ne vedo, kaj so na ministrstvu z njo želeli sporočiti.