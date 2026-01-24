Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Sobota,
24. 1. 2026,
12.29

zima vreme neurje ZDA

Sobota, 24. 1. 2026, 12.29

Američani v strahu pred pošastnim neurjem izpraznili trgovine

Foto: Reuters

Foto: Reuters

V ZDA so v pričakovanju velikanskega zimskega neurja, ki velikemu delu ZDA grozi z ekstremno nizkimi temperaturami.

Vremenska fronta, ki se spušča nad ZDA in v dolžino meri več kot tri tisoč kilometrov, s seboj prinaša hud mraz in sneženje, vremenske neprilike pa bi lahko po nekaterih ocenah prizadele kar dve tretjini Američanov.

V pričakovanju ekstremnih zimskih razmer so se ljudje množično odpravili v trgovine, da bi si nakopičili zaloge hrane in drugih potrebščin, ter marsikje popolnoma izpraznili trgovske police.

Prazne police v mestu Tulsa v Oklahomi Foto: Reuters

Do zdaj so izredne razmere razglasili že v 18 zveznih državah, v letalskem prometu pa je pričakovati kaos, saj so do zdaj za ta konec tedna odpovedali že več kot devet tisoč letov. Situacijo najbolj zaskrbljeno spremljajo na jugu države, kjer so zimske razmere in nizke temperature izredno redke, zdaj pa bi lahko sneg in led povzročila ogromno težav tako v prometu kot na infrastrukturi.

Takšno bo ta konec tedna vreme v Sloveniji:

