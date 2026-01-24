Vreme ta konec tedna: meja sneženja se bo spuščala

Danes bo oblačno, v zahodni, južni in osrednji Sloveniji bo rahlo deževalo. Padavine se bodo dopoldne nekoliko okrepile in se čez dan širile proti vzhodu. Predvsem po nižinah severne in vzhodne Slovenije je ponekod možna poledica, opozarja Arso.

Meja sneženja bo danes na nadmorski višini okoli 1.200 metrov, le na severozahodu bo nižje. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 6, na Primorskem do 10 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo padavine prehodno večinoma ponehale.

V nedeljo se bodo padavine spet okrepile, meja sneženja se bo spustila

V nedeljo bodo najnižje jutranje temperature med –1 in 3, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 7 stopinj Celzija. V nedeljo zjutraj se bodo od juga spet začele pojavljati padavine, ki se bodo dopoldne okrepile in zajele vso Slovenijo. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 700 metrov. Na severovzhodu bo ponekod še možen pojav poledice. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 5, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 10 stopinj Celzija.

V ponedeljek zjutraj bodo padavine večinoma ponehale, čez dan se bo oblačnost trgala. V torek bo deloma jasno z dopoldansko meglo po nižinah.