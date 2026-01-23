Začenja se neurje stoletja. Razglasili izredne razmere.

Velik del Združenih držav Amerike (ZDA) bo zajela ekstremna zimska nevihta, ki so jo poimenovali "neurje stoletja". Vremenoslovci Nacionalne vremenske službe (NWS) pri Nacionalni upravi za oceane in atmosfero (NOAA) od petka do ponedeljka napovedujejo obilno sneženje, sodro in ledeni dež. Prizadetih bi lahko bilo na stotine milijonov Američanov.

Po pričakovanjih vremenoslovcev bo omenjena nevihta nenavadno velika z ekstremnimi vplivi. Izjemno hladen zrak bo konec tedna po napovedih zajel več kot polovico prebivalstva ZDA in vztrajal do začetka prihodnjega tedna.

Kombinacija obilenga kopičenja snega in ledu ter nizkih temperatur bi lahko povzročila obsežne izpade električne energije, poledenele ceste in posledično kaos v prometu.

Poziv prebivalcem, naj bodo pripravljeni

Prebivalstvo so že pozvali, naj spremljajo sprotne informacije in najnovejše vremenske napovedi lokalnih uradov, so še sporočili vremenoslovci.

"Poskrbite, da boste imeli pri roki vsaj nekajdnevno zalogo hrane, vode, zdravil in drugih osnovnih potrebščin zase, za svojo družino in hišne ljubljenčke, da boste neurje lažje preživeli," so navedli v sporočilu.

In the wake of this major winter storm, communities from the Southern Plains to the Northeast will contend with bitterly cold temperatures and dangerously cold wind chills. This will cause prolonged hazardous travel and infrastructure impacts. pic.twitter.com/c3BGr7sq5c — National Weather Service (@NWS) January 23, 2026

Neurje, ki bi lahko po oceni prizadelo okoli 170 milijonov prebivalcev, se bo po napovedih širilo z jugozahoda Nove Mehike proti jugovzhodu ZDA, v nedeljo pa doseglo severovzhod do države Maine.

Izredne razmere so že razglasili v 14 zveznih državah, pa je poročala televizija ABC.

Led na električnih daljnovodih po ledeni nevihti, ki je prizadela Louisville Foto: Reuters