Avtorji:
A. P. K., STA

V Grčiji v neurju in poplavah dve smrtni žrtvi

Neurje z močnim vetrom in obilnim deževjem, ki je ponekod povzročilo poplave, je v Grčiji v sredo terjalo dve smrtni žrtvi. Iz države poročajo o ustavljenih trajektnih povezavah, v več delih so zaprte šole.

Neurje se je v sredo prek Grčije pomikalo proti vzhodu, pri čemer je močne padavine spremljal veter s hitrostjo več kot sto kilometrov na uro.

V manjšem pristanišču na vzhodnem delu Peloponeza je umrl pripadnik obalne straže, ki naj bi ga med pozivanjem ribičev, naj zapustijo območje, odnesel val.

Grčija, Atene, poplave, neurje | Foto: Reuters

V atenskem predmestju Glifada pa je umrla ženska. Zadel jo je avtomobil, ki so ga odnesle poplavne vode, navedbe lokalnih oblasti povzemajo tuje tiskovne agencije.

V grški prestolnici je po poročanju medijev voda ponekod zalila ulice ter odnašala smetnjake in druge predmete. Poplavljeni naj bi bili dve postaji podzemne železnice.

Grčija, Atene, poplave, neurje | Foto: Reuters

Neurje s šesttedensko količino padavin

Civilna zaščita je prebivalcem več regij poslala sporočila s pozivom, naj ostanejo notri, marsikje, v prestolnici ter zlasti na zahodu in jugu države, so šole zaprte.

Po podatkih vremenoslovcev je neurje v nekatere dele države, vključno z Atenami, prineslo šesttedensko količino padavin. Razmere naj bi vsaj še danes ostale podobne, prizadele naj bi tudi nekatere priljubljene turistične otoke, kot so Rodos, Lezbos in Samos.

Neurje, imenovano Harry, je v sredo prizadelo tudi jug Grčije, poleg tega pa še Tunizijo, Alžirijo in Libijo, od koder poročajo o skupno devetih smrtnih žrtvah.

Atene poplave neurje Grčija
