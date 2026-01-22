Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ka. N., STA

Četrtek,
22. 1. 2026,
Četrtek, 22. 1. 2026, 12.46

Vlada določila šest zdravstvenih regij

Ka. N., STA

Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Vlada je na današnji terenski seji ob obisku dela savinjske regije sprejela uredbo o določitvi zdravstvenih regij. Določili so šest zdravstvenih regij, in sicer Center, Vzhod, Severovzhod, Jugovzhod, Severozahod in Zahod, ki obsegajo eno, dve ali tri statistične regije. Zdravstvene regije bodo začele veljati v petek.

Zdravstvena regija Center bo obsegala Osrednjeslovensko in Zasavsko statistično regijo, zdravstvena regija Vzhod Savinjsko in Koroško statistično regijo ter zdravstvena regija Severovzhod Podravsko in Pomursko statistično regijo. Zdravstvena regija Jugovzhod bo obsegala Posavsko in Jugovzhodno Slovenijo, zdravstvena regija Severozahod Gorenjsko statistično regijo, zdravstvena regija Zahod Goriško, Obalno-kraško in Primorsko-notranjsko statistično regijo.

Zdravstvene regije bodo osnova

Kot je na novinarski konferenci po seji vlade pojasnila državna sekretarka ministrstva za zdravje Jasna Humar, bo ministrstvo na osnovi regij pripravljalo mrežo zdravstvene dejavnosti na sekundarnem nivoju. Zdravstvene regije bodo osnova, znotraj katere se bodo po lastni presoji povezovali zdravstveni zavodi, osnova za obveznost zagotavljanja neprekinjenega zdravstvenega varstva in sodelovanje koncesionarjev ter drugih zaposlenih v zdravstvu, podeljevanje koncesij in izdajo dovoljenj za opravljanje zdravstvene dejavnosti.

Dodala je, da so po končani javni razpravi upoštevali pripombe zasavske statistične regije in jo iz zdravstvene regije Vzhod premestili v Center. Ostali predlogi so se po njenih besedah nanašali na ohranjanje manjših samostojnih regij. Pojasnila je, da so po pogovoru z župani in zdravstvenimi ustanovami za velikost zdravstvene regije postavili mejo 200 tisoč prebivalcev.

"Gre namreč za velikost, na kateri lahko načrtujemo dovolj veliko število zdravstvenih storitev. Vemo namreč, da če je regija premajhna, nekaterih storitev tam preprosto ne moremo načrtovati, ker nimamo zadosti velike kritične mase bolnikov, da bi lahko bila taka storitev kakovostna in varna za bolnika," je pojasnila Humar.

Zdravstvene regije, ki so predvidene v noveli zakona o zdravstveni dejavnosti, so sestavljene iz ene ali več statističnih regij in nimajo določenega centra. "Zaveza ministrstva je, da se bodo v vseh zdravstvenih regijah še naprej razvijale in krepile vse tamkajšnje zdravstvene ustanove. Gre pa predvsem za bolnišnice, ker se teh regije tudi najbolj tičejo," je dejala. Po besedah Humar zdravstveni domovi še naprej ostajajo organizirani na ravni občin ali na ravni več občin.

