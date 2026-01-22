Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. P. K., STA

22. 1. 2026,
10.25

55 minut

Posebni ameriški odposlanec Witkoff: V pogovorih o Ukrajini odprto le še eno vprašanje

Witkoff, Kushner in Putin se bodo sestali po tem, ko so se zaveznice Ukrajine v začetku meseca v Parizu znova zavzele za pravičen in trajen mir ter za nadaljevanje vojaške pomoči Kijevu.

Witkoff, Kushner in Putin se bodo sestali po tem, ko so se zaveznice Ukrajine v začetku meseca v Parizu znova zavzele za pravičen in trajen mir ter za nadaljevanje vojaške pomoči Kijevu.

Foto: Guliverimage

V pogovorih za končanje vojne v Ukrajini ostaja odprto le še eno vprašanje, je pred današnjim potovanjem v Moskvo na srečanje z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom ob robu Svetovnega gospodarskega foruma (WEF) v Davosu dejal ameriški posebni odposlanec Steve Witkoff.

Za katero vprašanje gre, Witkoff ni razkril, dejal je le, da so o njem z ukrajinsko in rusko stranjo že večkrat razpravljali, kar naj bi pomenilo, da je rešljivo, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

"Če torej obe strani želita rešiti to vprašanje, ga bomo rešili," je zatrdil posebni odposlanec.

"Če torej obe strani želita rešiti to vprašanje, ga bomo rešili," je zatrdil posebni odposlanec Steve Witkoff.

Pojasnil je, da z zetom predsednika ZDA Donalda Trumpa Jaredom Kushnerjem v Moskvi ne bosta prenočila, temveč bosta od tam še danes odletela v Abu Dabi, kjer se bodo pogovori za končanje vojne nadaljevali v formatu vojaških delovnih skupin.

Najbolj problematična so ozemeljska vprašanja

Witkoff, Kushner in Putin se bodo sestali po tem, ko so se zaveznice Ukrajine v začetku meseca v Parizu znova zavzele za pravičen in trajen mir ter za nadaljevanje vojaške pomoči Kijevu. Dogovorile so se tudi o trdnih varnostnih jamstvih za Ukrajino, ki bodo začela veljati po morebitni prekinitvi ognja.

Po takratnem srečanju je Witkoff dejal, da so zaveznice v glavnem končale pogovore glede varnostnih jamstev. Kot najbolj težavna je izpostavil ozemeljska vprašanja, pri čemer gre zlasti za prihodnost Donbasa.

Trump se bo medtem v Davosu srečal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Srečanje je glede na navedbe Kijeva predvideno ob 13. uri. Pred tem sta se Witkoff in Kushner v torek ob robu foruma v švicarskem alpskem središču pogovarjala z ruskim odposlancem Kirilom Dmitrijevim.

