Lansko poletje je postalo jasno, da je pevka Gaja Prestor po sedmih letih zveze razdrla zaroko z nekdanjim partnerjem, s katerim sta se zaročila leta 2024 na Baliju, potem pa se je par tudi razšel. Nedavno je pevka pri eni izmed sledilk naredila izjemo in ponudila odgovor, zakaj se dolgoletna zveza ni izšla.

Petindvajsetletna pevka Gaja Prestor in tudi didžejka, ki pod imenom DJ Estora ustvarja elektronsko glasbo, svojega zasebnega in ljubezenskega življenja ni nikoli pretirano komentirala in delila z javnostjo. Po koncu sedemletnega razmerja z nekdanjim partnerjem Lukom Dovšakom in razdoru zaroke se je tudi preselila iz njunega skupnega stanovanja na svoje.

Odgovor, zakaj razmerje ni pripeljalo do poroke, je povedala eni izmed sledilk

O razlogih za razhod in razdor zaroke pevka ni nikoli javno razglabljala, je pa nedavno Prestor naredila izjemo in odgovorila na vprašanje ene izmed sledilk, ki jo je vprašala: "Zakaj se zaroka ni izšla? Videti je bilo, da te podpira v vsem, kar počneš?"

"Skupaj sva odrasla in si delila velik del življenja. Za vse, kar sva skupaj ustvarila in doživela, bom vedno hvaležna. S časom se želje, prioritete in pogledi na prihodnost lahko spremenijo in s tem ni nič narobe. Najini poti sta se razšli in to je vse, kar želim deliti," je v odgovoru sledilki nedavno še pojasnila slovenska pevka, ki dodatnih razlogov ni navedla.

Na tajskem otoku je našla svoj najljubši kraj na Zemlji

Pevka se trenutno nahaja na otoku Koh Phangan na Tajskem, na katerega se je vrnila po treh letih in ga označila za svoj najljubši kraj na Zemlji.

"Toliko spominov živi tukaj, različic mene, kakršna sem bila nekoč. A tokrat se zdi drugače. Tišje. Globlje. Bolj prisotno. Ne lovim preteklosti in si ne želim več. S tem krajem se srečujem točno takšna, kot sem zdaj, in nekako se vse zdi prav, točno tako, kot je," je še v eni izmed objav zapisala Prestor.

Oglejte si še: