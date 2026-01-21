Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Sreda,
21. 1. 2026,
13.04

Osveženo pred

35 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
novorojenček dojenček materinstvo starševstvo nadomestna mati Meghan Trainor rojstvo otrok pevka

Sreda, 21. 1. 2026, 13.04

35 minut

Pevka Meghan Trainor dobila hčerko, rodila jo je nadomestna mati

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Meghan Trainor | Pevka Meghan Trainor se je z možem pri rojstvu tretjega otroka odločila za pomoč nadomestne matere. | Foto Guliverimage

Pevka Meghan Trainor se je z možem pri rojstvu tretjega otroka odločila za pomoč nadomestne matere.

Foto: Guliverimage

Ameriška pevka Meghan Trainor se je z možem Darylom Sabaro razveselila rojstva tretjega otroka, deklice Mikey Moon Trainor, ki jo je rodila nadomestna mati.

32-letna pevka Meghan Trainor in njen partner, igralec Daryl Sabara, sta dobila tretjega otroka. Novorojenčka je rodila nadomestna mati, ameriška pevka in glasbenica pa se ji je zahvalila v objavi ob rojstvu novega člana družine. Nova najmlajša članica družine, deklica z imenom Mikey Moon Trainor, se je rodila 18. januarja.

Zakaj sta se z možem odločila za nadomestno materinstvo?

"Naša deklica Mikey Moon Trainor je končno prišla na svet, zahvaljujoč naši neverjetni nadomestni materi, superženski. Vedno bomo hvaležni vsem zdravnikom, medicinskim sestram in ekipam, ki so nam omogočili te sanje," je zapisala pevka. Dodala je, da so po številnih pogovorih z zdravniki ugotovili, da je to najvarnejši način, da "lahko še naprej širimo svojo družino".

Navdušena in ganjena nad rojstvom najmlajše članice družine je Trainor zapisala še, da so nad dragoceno deklico navdušeni, njena sinova, štiriletni Riley in dvoletni Barry, pa sta svoje navdušenje nad mlajšo sestrico pokazala tudi z izborom njenega srednjega imena. "Zdaj bomo uživali v družinskem času, radi vas imamo," je še sledilcem in oboževalcem sporočila ameriška zvezdnica.

Zelo si je želela hčerko

Meghan Trainor je o starševstvu spregovorila že večkrat, lani pa je za revijo People povedala, da si zelo želi hčerko. "To, kje sem zdaj, je več kot karkoli, o čemer sem lahko kdaj sanjala. Vedno sem si želela družino in zdaj jo imam. Zdaj si želim hčerko," je še dejala takrat.

Trainor in njen 33-letni mož Daryl Sabara sta se sicer poročila decembra leta 2018.

Preberite še:

Gaja Ribič
Novice V šestem mesecu nosečnosti so mladi mamici povedali, da mora Niko priti na svet
Igor Drvenkar, Parni Valjak
Trendi Pevec skupine Parni Valjak prvič postal oče, hčerki je nadel posebno ime
Marko Škugor
Trendi Marko Škugor novo leto začel z najlepšim darilom: ob polnoči se mu je rodila hčerka
Ana Kurnikova
Trendi Ana Kurnikova in Enrique Iglesias znova postala starša
novorojenček dojenček materinstvo starševstvo nadomestna mati Meghan Trainor rojstvo otrok pevka
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.