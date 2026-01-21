Pevka Meghan Trainor dobila hčerko, rodila jo je nadomestna mati

Ameriška pevka Meghan Trainor se je z možem Darylom Sabaro razveselila rojstva tretjega otroka, deklice Mikey Moon Trainor, ki jo je rodila nadomestna mati.

32-letna pevka Meghan Trainor in njen partner, igralec Daryl Sabara, sta dobila tretjega otroka. Novorojenčka je rodila nadomestna mati, ameriška pevka in glasbenica pa se ji je zahvalila v objavi ob rojstvu novega člana družine. Nova najmlajša članica družine, deklica z imenom Mikey Moon Trainor, se je rodila 18. januarja.

Zakaj sta se z možem odločila za nadomestno materinstvo?

"Naša deklica Mikey Moon Trainor je končno prišla na svet, zahvaljujoč naši neverjetni nadomestni materi, superženski. Vedno bomo hvaležni vsem zdravnikom, medicinskim sestram in ekipam, ki so nam omogočili te sanje," je zapisala pevka. Dodala je, da so po številnih pogovorih z zdravniki ugotovili, da je to najvarnejši način, da "lahko še naprej širimo svojo družino".

Navdušena in ganjena nad rojstvom najmlajše članice družine je Trainor zapisala še, da so nad dragoceno deklico navdušeni, njena sinova, štiriletni Riley in dvoletni Barry, pa sta svoje navdušenje nad mlajšo sestrico pokazala tudi z izborom njenega srednjega imena. "Zdaj bomo uživali v družinskem času, radi vas imamo," je še sledilcem in oboževalcem sporočila ameriška zvezdnica.

Zelo si je želela hčerko

Meghan Trainor je o starševstvu spregovorila že večkrat, lani pa je za revijo People povedala, da si zelo želi hčerko. "To, kje sem zdaj, je več kot karkoli, o čemer sem lahko kdaj sanjala. Vedno sem si želela družino in zdaj jo imam. Zdaj si želim hčerko," je še dejala takrat.

Trainor in njen 33-letni mož Daryl Sabara sta se sicer poročila decembra leta 2018.

