Najprej se je zahvalil Nogometni zvezi Slovenije in predsedniku Radenku Mijatoviću, da je prejel funkcijo, o kateri sanjajo marsikateri slovenski nogometni trenerji, a te priložnosti ne bodo nikoli dočakali. Nekdanji kapetan Slovenije Boštjan Cesar jo je. S strani zveze je bil prepoznan in vzgajan kot naslednik Matjaža Keka, zdaj pa bo moral zavihati rokave in številnim kritikom, ki sodeč po izkazovanju mnenj na socialnih omrežjih in v različnih medijih niso pretirano naklonjeni 43-letnemu Ljubljančanu, dokazati, kako si je to priložnost dejansko zaslužil. Obenem je prepričan, da ne bo doživel udarca, ki sta ga bila ob prevzemu odgovornega položaja deležna Slaviša Stojanović in Tomaž Kavčič.

Slovenska nogometna reprezentanca je odprla novo poglavje. Po dolgih sedmih letih, ko je vlogo selektorja opravljal Matjaž Kek in leta 2024 poskrbel za nepozabno evforijo, je štafeto prejel v roke njegov nekdanji pomočnik Boštjan Cesar.

Imel je prednost pred preostalimi kandidati, ki so se ponujali za mikavno, a odgovorno funkcijo. Nogometna zveza Slovenije (NZS) ga namreč že nekaj časa doživlja kot "naravnega" naslednika Keka.

"Oblak je največja ikona reprezentance"

V sredo se je na Brdu pri Kranju prvič predstavil javnosti kot selektor Slovenije. Foto: Aleš Fevžer Tega ni spremenil tudi lanskoletni krajši skok Ljubljančana v Ljudski vrt, navijači pa zdaj upajo, da novopečeni rekorder ne bo podoživel usode Slaviše Stojanovića (ostal je brez Milivoja Novakovića in Roberta Korena) oziroma Tomaža Kavčiča (ostal je brez Jana Oblaka), ki svojčas po ustoličenju nista mogla računati na vse najboljše igralce. Kar se tiče tega, je Cesar pomirjen. Verjame, da se bodo odzvali vabilu vsi, ki si to zaslužijo.

Med njimi izstopa zlasti kapetan Jan Oblak. Pred slabim desetletjem se denimo ni odzival na Kavčičeve vpoklice, nato pa se s prihodom Keka vrnil v reprezentanco, kjer ponosno nosi kapetanski trak in predstavlja poleg Benjamina Šeška največjega ambasadorja slovenskega nogometa na svetu. "Z Janom sem v stiku. Imava odličen odnos. Je največja ikona in pomemben igralec reprezentance. Je kapetan, desna roka selektorja, izjemen profesionalec. Opravila sva pogovor. Glede tega ni nobenega pomisleka," je optimist, kar se tiče nadaljevanja reprezentančne zgodbe 33-letnega Škofjeločana, ki še vedno spada v svetovni vrh kar se tiče vratarjev.

Jan Oblak opravlja že vrsto let vlogo kapetana slovenske reprezentance. Foto: Aleš Fevžer

"Pogovarjam se z igralci. Moja strategija je, da se bom v prihodnjih dneh in tednih veliko pogovarjal z igralci, želim jih tudi obiskati v klubih. Vsak je pomemben člen. Kar se tiče nosilcev igre, sem bil z njimi v korektnih odnosih že prej. Tudi zdaj verjamem, da bo tako, je slovenski rekorder, kar se tiče števila nastopov za izbrano vrsto, prepričan, da mu bodo na poti novih dokazovanj sledili vsi znanci, s katerimi je v reprezentanci že sodeloval in jih na petih tekmah, ko tega ni mogel opravljati Kek, tudi vodil.

"Zahvalil bi se Matjažu Keku"

Boštjan Cesar je bil s strani NZS prepoznan kot naslednik Matjaža Keka. Foto: Aleš Fevžer "Želim biti v stiku z vsemi igralci. Želim, da naredimo pravo zgodbo in prihajajo na zbor reprezentance zadovoljni," je kot enega prvih ciljev izpostavil, da povrne pozitivno energijo, ki se je porazgubila v zadnjem kvalifikacijskem ciklusu, v katerem je Slovenija zaostala za pričakovanji in nenadejano hitro ostala brez možnosti za nastop na SP 2026. Da je bil to rezultatski neuspeh, je priznal tudi Cesar, ki pa iz spoštovanja do predhodnika Keka, kateremu se zahvaljuje za plodno sodelovanje v izbrani vrsti, ni želel polemizirati o tem, kaj bi sam, če bi bil v vlogi selektorja, v zadnjih kvalifikacijah napravil drugače.

"Zahvalil bi se Matjažu Keku in njegovemu vodstvu za opravljeno delo. Ponosen sem, da sem bil tudi sam del ekipe, ki je naredil izreden uspeh v Nemčiji. To je bil največji uspeh slovenskega nogometa, lahko smo uživali,'' je izpostavil preboj Slovenije med 16 najboljših na Euru v Nemčiji, kjer je ostala neporažena (vsaj po 90 oziroma 120 minutah) tudi proti takšnima velesilama kot sta Anglija in Portugalska.

Cesar: Točno vem, kaj potrebuje reprezentanca

Radenko Mijatović je prepričan, da je Boštjan Cesar zelo primeren kandidat za vlogo selektorja. Foto: Aleš Fevžer Na Brdu pri Kranju, kjer je v zadnjih letih odmevala dopadljiva in razkošna Kekova retorika, zdaj pa bo na novinarskih konferencah prevladovala drugačna, bolj robata barva Cesarjevega glasu, je 101-kratni slovenski reprezentant razkril željo. Želi si, da bi imela reprezentanca dva sistema, ki bi ju nato po potrebi glede na dogajanje na zelenici menjala.

"Poudarek bo na posesti žoge. Nogometaši bodo imeli točno določene naloge, pričakujem pa profesionalnost in zbranost na vsakem treningu. Na reprezentančnih zborih prav veliko časa za pripravo namreč ni. Predvsem pa si želim, da bodo vsi zdravi," je s hrapavim glasom, s katerim je nekoč kot kapetan poveljeval soigralcem v obrambni vrsti, dal vedeti, kako bo skušal izbrani vrsti vcepiti dva sistema. In da bodo točno vedeli, kaj počnejo na igrišču v fazi napada in obrambe.

"Točno vem, kaj potrebuje ta reprezentanca," si šteje v prednost, da je pri predhodnem delu že dobro spoznal varovance, oni pa po drugi strani njega, kar lahko prej koristi kot škoduje nadaljnjemu odnosu. "Zelo sem osredotočen na delo. Vemo, da je funkcija selektorja največja v slovenskem nogometu. Tako bom tudi pristopil do dela," obljublja popolno osredotočenost na uresničitev ciljev v dobro slovenskega nogometa.

Prioritetni cilj je nastop na Euru 2028

Želi zmagovati in Slovenijo popeljati na veliko tekmovanje. Pred tem se bo pozabaval še z vmesnim ciljem, kot se je izrazil predsednik NZS Radenko Mijatović, ko bo skušal zadržati Slovenijo v drugi najmočnejši kakovostni skupini lige narodov. V ligi B. Veliko bo odvisno od žreba. Ta bo že čez tri tedne, tako da bo Cesar prvič občutil ples kroglic v Nyonu s selektorskimi očmi. "Pred vsakim ciklom si postavljamo tekmovalne cilje, realni pa postanejo potem, ko vidimo, kakšen je bil žreb. Se pa želimo uvrstiti na Euro 2028," je Mijatović razkril, da je dogovor s Cesarjem sklenjen najmanj do konca kvalifikacij za Euro 2028.

Boštjan Cesar je sklenil sodelovanje s krovno zvezo najmanj do konca kvalifikacij za Euro 2028. Foto: Aleš Fevžer

O tem, s kom se bo Slovenija potegovala za dragocene vstopnice za veliko tekmovanje, bo jasno šele po žrebu, ki bo konec leta v Belfastu. "Uvrstitev na Euro 2028 je naš prioritetni cilj. Potem pa se bomo spet dogovarjali," je prvi mož slovenskega nogometa pojasnil, kako se uspešnost selektorja ne meri le po rezultatu, ampak tudi po igri, vzdušju in perspektivi za naprej.

Ognjeni krst bo Cesar doživel čez dva meseca, ko bodo na sporedu uvodne prijateljske tekme. Za zdaj je NZS potrdila dve, ki bosta odigrani v prvi polovici leta. Marca na gostovanju v Črni gori, junija pa na Hrvaškem v Varaždinu, kar bo zagotovo zelo čustven dvoboj za novopečenega selektorja. Nenazadnje je v Zagrebu preživel pomemben del kariere, tam pa spoznal tudi življenjsko sopotnico.