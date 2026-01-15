Razkrili ime novega selektorja Slovenije, tako naj bi se odločila NZS

Mesec dni in pol je minilo od dneva, ko se je Matjaž Kek po sedmih letih poslovil s selektorskega položaja. Nogometna zveza Slovenije bo kmalu uradno potrdila njegovega naslednika; slovensko izbrano vrsto bo, kot vse kaže, vodil Boštjan Cesar.

Da bo novi selektor Slovenije znan do 20. januarja, je dal v začetku leta za klubsko stran drugoligaškega kluba Brinje Grosuplje vedeti predsednik NZS Radenko Mijatović. Časovni okvir, ki ga je zastavil prvi mož krovne nogometne organizacije na sončni strani Alp, se izteka, a zamud očitno ne bo.

Tako pravijo kolegi z Ekipe, ki so v četrtkovem popoldnevu v javnost lansirali informacijo, da je končna odločitev padla. Da je naslednik Matjaža Keka znan. Seznam kandidatov oziroma imen, ki so se v nogometnih krogih vse od začetka decembra v povezavi z odprtim selektorskim mestom pojavljala najpogosteje, je bil dolg, na koncu pa se bo Mijatović očitno odločil za rešitev, ki se je zdela že od samega začetka najbolj pričakovana. Najbolj "naravna".

Le še potrditev izvršnega odbora NZS

Spomnimo; velik del slovenske nogometne javnosti je dolgo časa navijal za Alberta Riero. Majorčan se je tudi sam večkrat javno ponujal, da prevzame odgovorno nalogo, pod pogojem, da NZS pristane na selektorja v dvojni službi. Strateg z Balearov za vodenje reprezentance ni bil pripravljen izpustiti iz rok uspešnega projekta v Celju, to pa je bil tudi glavni (morda celo edini) razlog, da je Mijatović španskega stratega hitro črtal s seznama potencialnih kandidatov, njegovo kandidaturo je označil celo za neresno.

Boštjan Cesar je še vedno rekorder po številu nastopov za reprezentanco Slovenije. Foto: Aleš Fevžer

Predsednik NZS je dal hkrati vedeti, da bo imela prednost domača stroka, in še enkrat več smo se pomaknili bližje najbolj pričakovani izbiri. Kot poroča Ekipa, bo ta izbira kmalu dobila uradno potrditev – novi selektor Slovenije bo očitno postal Boštjan Cesar!

"Viri blizu NZS so nam kot rečeno potrdili, da je ravno nekdanji slovenski kapetan, nekoč odlični osrednji branilec, Mijatovićeva izbira. In da bo, če ne bo prišlo do nekega neverjetnega preobrata, že v naslednjih dneh 43-letni Ljubljančan tudi uradno postal novi slovenski selektor. Preden bo vse skupaj postalo uradno, morajo Cesarja kot Kekovega naslednika sicer potrditi tudi na izvršnem odboru NZS, toda vse skupaj naj bi bila zgolj formalnost," so zapisali pri Ekipi.

Od kapetana preko pomočnika do selektorja

Zakaj Boštjan Cesar velja za pričakovano in, če se ponavljamo, naravno izbiro? Dolgoletni kapetan slovenske izbrane vrste in rekorder po številu nastopov za reprezentanco generacijo, ki je Slovenijo zastopala na Euru 2024, pozna bolje kot kdorkoli drug.

Cesar je bil dolgo časa Kekova desna roka, glavni pomočnik selektorja, ob odsotnosti slednjega tudi njegov polnopravni namestnik. V tem obdobju se je izoblikovalo mnenje, da se ob boku Matjaža Keka kali njegov naslednik in da ni vprašanje, kdo bo izkušenega Štajerca nasledil na vročem stolčku.

Boštjan Cesar se je oktobra 2024 odločil, da se poda na samostojno trenersko pot. Foto: Jure Banfi

Ta pričakovanja je sicer konkretno zamajala Cesarjeva odločitev, da oktobra 2024 zapusti strokovni štab reprezentance in se poda na samostojno trenersko pot. Da slovo, ki se je dejansko zgodilo praktično čez noč, ni bilo povsem prijateljsko in da je z njim Cesar odprl nekaj front, je jasno. Toda očitno rane na Brdu pri Kranju niso bile tako globoke, da jih ne bi bilo mogoče zaceliti.

Takšno je (očitno) mnenje odločevalcev, ali ga delijo tudi vsi vpleteni v izbrano vrsto Slovenije, pa bo v primeru Cesarjevega imenovanja znano zelo kmalu. Slovenska reprezentanca se bo marca in junija na prijateljskih tekmah posvetila piljenju zamisli in idej novega selektorja, jeseni jo čaka liga narodov.