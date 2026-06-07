Nedelja, 7. 6. 2026, 16.32
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Vrnitev
Matjaž Kek bo znova trener Rijeke
Nekdanji selektor slovenske reprezentance Matjaž Kek se bo vrnil na trenerski stolček Rijeke, ki jo je vodil že med letoma 2013 in 2018. Njegovo vrnitev je klub z Rujevice naznanil s pomenljivo objavo na družbenem omrežju.
Klub je na omrežjih delil fotografije Kekove čepice s šiltom, podpisom in številko 200 v čast jubileju, ki ga je na klopi hrvaškega kolektiva doživel zmagovitega leta 2017.
64-letnik je Rijeko vodil od februarja 2013 do oktobra 2018. Največji uspeh je klub pod njegovim vodstvom doživel v sezoni 2016/17, ko je osvojil dvojno krono, sploh prvič je postal hrvaški prvak.
Od Kekovega slovesa 2018 se je na Rijeki zvrstilo deset trenerjev. Igor Bišćan je v sezoni 2018/19 klub popeljal do pokalne lovorike, Simon Rožman je z varovanci uspeh ponovil leto pozneje, lani pa so se dvojne krone veselili pod vodstvom Radomirja Đalovića.
V zadnji sezoni je bil trener Rijeke Victor Sanchez, jo popeljal do evropske pomladi v konferenčni ligi, a zgolj četrto mesto in kar 33 točk zaostanka za hrvaškim prvakom Dinamom je pomenilo, da se obeta sprememba.
"Na Rujevici so rešitev našli v človeku, ki je enkrat že spremenil zgodovino kluba," so vrnitev Keka pospremili pri Sportskih Novostih.