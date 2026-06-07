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Avtor:
Pe. M.

Nedelja,
7. 6. 2026,
16.32

Osveženo pred

17 minut

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Natisni članek
Matjaž Kek NK Rijeka

Nedelja, 7. 6. 2026, 16.32

17 minut

Vrnitev

Matjaž Kek bo znova trener Rijeke

Avtor:
Pe. M.

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Slovenija - Kosovo, kvalifikacije za SP, Matjaž Kek | Matjaž Kek se vrača na trenerski stolček HNK RIjeka. | Foto Aleš Fevžer

Matjaž Kek se vrača na trenerski stolček HNK RIjeka.

Foto: Aleš Fevžer

Nekdanji selektor slovenske reprezentance Matjaž Kek se bo vrnil na trenerski stolček Rijeke, ki jo je vodil že med letoma 2013 in 2018. Njegovo vrnitev je klub z Rujevice naznanil s pomenljivo objavo na družbenem omrežju.

Klub je na omrežjih delil fotografije Kekove čepice s šiltom, podpisom in številko 200 v čast jubileju, ki ga je na klopi hrvaškega kolektiva doživel zmagovitega leta 2017. 

64-letnik je Rijeko vodil od februarja 2013 do oktobra 2018. Največji uspeh je klub pod njegovim vodstvom doživel v sezoni 2016/17, ko je osvojil dvojno krono, sploh prvič je postal hrvaški prvak.

Od Kekovega slovesa 2018 se je na Rijeki zvrstilo deset trenerjev. Igor Bišćan je v sezoni 2018/19 klub popeljal do pokalne lovorike, Simon Rožman je z varovanci uspeh ponovil leto pozneje, lani pa so se dvojne krone veselili pod vodstvom Radomirja Đalovića.

V zadnji sezoni je bil trener Rijeke Victor Sanchez, jo popeljal do evropske pomladi v konferenčni ligi, a zgolj četrto mesto in kar 33 točk zaostanka za hrvaškim prvakom Dinamom je pomenilo, da se obeta sprememba.

"Na Rujevici so rešitev našli v človeku, ki je enkrat že spremenil zgodovino kluba," so vrnitev Keka pospremili pri Sportskih Novostih.

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