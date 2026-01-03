Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. T. K.

Sobota,
3. 1. 2026,
9.19

31 minut

Matjaž Kek Nogometna zveza Slovenije selektor Radenko Mijatović

Sobota, 3. 1. 2026, 9.19

31 minut

Radenko Mijatović o iskanju selektorja: Znano bo nekje do 20. januarja

A. T. K.

Radenko Mijatović | Prvi mož NZS Radenko Mijatović napoveduje, da bo naslednik Matjaža Keka znan nekje do 20. januarja. | Foto Aleš Fevžer

Prvi mož NZS Radenko Mijatović napoveduje, da bo naslednik Matjaža Keka znan nekje do 20. januarja.

Foto: Aleš Fevžer

Nogometna zveza Slovenije mrzlično išče najprimernejšega kandidata za prevzem selektorskega položaja. Prvi mož NZS Radenko Mijatović je dal jasno vedeti, da se pri iskanju naslednika Matjaža Keka nagibajo k rešitvi znotraj slovenske nogometne stroke.

Predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović je v intervjuju za spletno stran Nogometnega kluba Brinje dejal, da so krog možnih kandidatov že zožili. "Nagibamo se k temu, da ostanemo znotraj slovenske nogometne stroke, in mislim, da bomo do konca prve polovice januarja, nekje do 20. januarja, to tudi razrešili," je povedal Mijatović.

Po poročanju časnika Ekipa za največja favorita veljata Darko Milanič in Boštjan Cesar.

Mijatović je v intervjuju za spletno stran NK Brinje poudaril še, da je Brinje primer izjemnega razvoja v manjšem okolju. Ocenjuje, da klub realno trka na vrata prve lige in ima glede na vodenje ter igralski kader dobre možnosti za napredovanje. Štiristo otrok, vključenih v delovanje Brinja, vidi kot velik potencial, ki ga ne gre spregledati.

