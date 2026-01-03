Nogometna zveza Slovenije mrzlično išče najprimernejšega kandidata za prevzem selektorskega položaja. Prvi mož NZS Radenko Mijatović je dal jasno vedeti, da se pri iskanju naslednika Matjaža Keka nagibajo k rešitvi znotraj slovenske nogometne stroke.

Predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović je v intervjuju za spletno stran Nogometnega kluba Brinje dejal, da so krog možnih kandidatov že zožili. "Nagibamo se k temu, da ostanemo znotraj slovenske nogometne stroke, in mislim, da bomo do konca prve polovice januarja, nekje do 20. januarja, to tudi razrešili," je povedal Mijatović.

Po poročanju časnika Ekipa za največja favorita veljata Darko Milanič in Boštjan Cesar.

Mijatović je v intervjuju za spletno stran NK Brinje poudaril še, da je Brinje primer izjemnega razvoja v manjšem okolju. Ocenjuje, da klub realno trka na vrata prve lige in ima glede na vodenje ter igralski kader dobre možnosti za napredovanje. Štiristo otrok, vključenih v delovanje Brinja, vidi kot velik potencial, ki ga ne gre spregledati.

