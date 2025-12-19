Boštjan Cesar se je v četrtek prvič po dolgem času videl s predsednikom Nogometne zveze Slovenije Radenkom Mijatovićem, a se na temo položaja selektorja slovenske reprezentance (še) nista pogovarjala. Cesar je na seznamu kandidatov NZS in zdaj je sam priznal, da ga položaj zanima. "Zavedam se, da je to najbolj prestižen položaj v nogometu."

Boštjan Cesar na futsal tekmi znanih obrazov. Foto: Filip Barbalić Na tekmi znanih obrazov v futsalu, s katero je NZS promovirala bližajoče se evropsko prvenstvo, ki bo potekalo tudi v Ljubljani, sta bila največ pozornosti deležna Bojan Cvjetićanin, pevec skupine Joker Out, in eden od kandidatov za novega selektorja slovenske nogometne reprezentance Boštjan Cesar. "Seveda me zanima. Zavedam se, da je to najbolj prestižen položaj v nogometu. Jasno, da je biti selektor velika odgovornost, še posebej selektor svoje države, a hkrati je jasno tudi, da me takšna funkcija zanima," je v pogovoru za Ekipo SN dejal nekdanji slovenski reprezentant. "Jasno je, da sem do potankosti seznanjen z delom, ki smo ga opravili v teh zadnjih letih v slovenski izbrani vrsti. S selektorjem Kekom sem super sodeloval. Morda je to moja manjša prednost." Na petih tekmah je slovensko reprezentanco že vodil, ko je zamenjal takrat odstotnega Matjaža Keka.

Cesar je lani oktobra zapustil mesto pomočnika v slovenski reprezentanci in prevzel vodenje Maribora, a se je na vroči klopi v Ljudskem vrtu obdržal le 28 tekem, do letošnjega junija. Od takrat se v medijih ni pojavljal. "Že kot igralec in zdaj kot trener sem bil bolj glasen na igrišču oziroma zdaj ob njem. Takoj sem si vzel dva meseca počitnic, da si napolnim baterije. Nekaj kontaktov za novo službo je sicer bilo, vendar ni bilo nič tako zanimivega, da bi prevzel. Zdaj pa me že počasi mika, da bi se vrnil nazaj na delo."