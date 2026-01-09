V živo: Olimpija v prvi in drugi tretjini hitro dobila gol

Hokejisti HK Olimpija so na zahtevnem gostovanju v Salzburgu. Domači klub brani naslov v ligi ICE. Salzburžani so po rezultatsko hladno-toplem začetku sezone ujeli ritem in se z 11 zaporednimi zmagami povzpeli na tretje mesto. Bodo slavili 12. zapored ali bodo Ljubljančani ponovili scenarij s konca oktobra, ko so na Solnograškem že zmagali? Ljubljančani so tako v prvi kot v drugi tretjini že v četrti minuti dobili gol. Ob koncu prve je sicer na 1:1 izenačil Bine Mašič.