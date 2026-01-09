Petek, 9. 1. 2026, 20.10
20 minut
Liga ICE, 9. januar
V živo: Olimpija v prvi in drugi tretjini hitro dobila gol
Hokejisti HK Olimpija so na zahtevnem gostovanju v Salzburgu. Domači klub brani naslov v ligi ICE. Salzburžani so po rezultatsko hladno-toplem začetku sezone ujeli ritem in se z 11 zaporednimi zmagami povzpeli na tretje mesto. Bodo slavili 12. zapored ali bodo Ljubljančani ponovili scenarij s konca oktobra, ko so na Solnograškem že zmagali? Ljubljančani so tako v prvi kot v drugi tretjini že v četrti minuti dobili gol. Ob koncu prve je sicer na 1:1 izenačil Bine Mašič.
Ekipi sta v tej sezoni odigrali dve medsebojni srečanji, obakrat je za gol zmagala Olimpija. Zanimivo je tudi na koroškem derbiju, na katerem Beljak gosti vodilni Celovec. Drugi Gradec pa v derbiju večera doma igra s četrtim Bolzanom.