Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Nedelja,
11. 1. 2026,
12.38

Osveženo pred

16 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Black Wings Linz hokej HK Olimpija IceHL

Nedelja, 11. 1. 2026, 12.38

16 minut

Liga ICE, 10. in 11. januar

Olimpija pred začetkom finalnega boja za domačo zvezdico gosti Linz

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
HK Olimpija | Olimpija gosti Linz. | Foto Aleš Fevžer

Olimpija gosti Linz.

Foto: Aleš Fevžer

Hokejisti HK Olimpija bodo po visokem gostujočem porazu pri prvaku Salzburgu ob 16. uri gostili Linz, ki se je s štirimi zmagami na zadnjih petih tekmah utrdil na mestih, ki po rednem delu prinašajo dodatne boje za končnico (7.-10.). Prvi cilj trenutno petih Ljubljančanov je neposredni preboj v četrtfinale, ki si ga po rednem delu zagotovi prvih šest ekip. Za zdaj so varno med šesterico. Olimpija bo prihodnji teden igrala finale državnega prvenstva proti Jeseničanom, prva tekma bo v torek v Ljubljani.

Olimpija in Linz, katerega člana sta slovenska reprezentanta Ken Ograjenšek in Luka Maver, sta se v tej sezoni srečala dvakrat, vsako moštvo ima po eno zmago - na obeh tekmah se je veselil gostitelj.

Ljubljanski kolektiv bo prihodnji teden začel obrambo naslova državnega prvaka proti Jesenicam. Igrali bodo na tri zmage. Uvodno srečanje bo v torek zvečer v Tivoliju, v četrtek se bosta večna tekmeca srečala v dvorani Podmežakla, prvak bi bil lahko najhitreje znan v soboto v Ljubljani. Če bo potrebno, bo četrta tekma 19. januarja na Jesenicah, peta pa 21. januarja v Ljubljani. Olimpija je v izraziti vlogi favorita.

Salzburg po rekord

Aktualni prvaki lige ICE Salzburžani gostujejo pri Pustertalu (Rok Tičar), kjer bodo lovili že 13. zaporedno zmago, s katero bi postavili klubski rekord. Na obeh medsebojnih tekmah to sezono je zmagala ekipa iz Brunica.

Drugi Gradec gosti Dunaj, četrti Bolzano pa Beljak.

ICEHL, 10. in 11. januar:

Lestvica:

Patrick Kane
Sportal Kane peti Američan s 500 goli v NHL, McDavid nadaljuje niz

Black Wings Linz hokej HK Olimpija IceHL
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.