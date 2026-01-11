Olimpija pred začetkom finalnega boja za domačo zvezdico gosti Linz

Hokejisti HK Olimpija bodo po visokem gostujočem porazu pri prvaku Salzburgu ob 16. uri gostili Linz, ki se je s štirimi zmagami na zadnjih petih tekmah utrdil na mestih, ki po rednem delu prinašajo dodatne boje za končnico (7.-10.). Prvi cilj trenutno petih Ljubljančanov je neposredni preboj v četrtfinale, ki si ga po rednem delu zagotovi prvih šest ekip. Za zdaj so varno med šesterico. Olimpija bo prihodnji teden igrala finale državnega prvenstva proti Jeseničanom, prva tekma bo v torek v Ljubljani.

Olimpija in Linz, katerega člana sta slovenska reprezentanta Ken Ograjenšek in Luka Maver, sta se v tej sezoni srečala dvakrat, vsako moštvo ima po eno zmago - na obeh tekmah se je veselil gostitelj.

Ljubljanski kolektiv bo prihodnji teden začel obrambo naslova državnega prvaka proti Jesenicam. Igrali bodo na tri zmage. Uvodno srečanje bo v torek zvečer v Tivoliju, v četrtek se bosta večna tekmeca srečala v dvorani Podmežakla, prvak bi bil lahko najhitreje znan v soboto v Ljubljani. Če bo potrebno, bo četrta tekma 19. januarja na Jesenicah, peta pa 21. januarja v Ljubljani. Olimpija je v izraziti vlogi favorita.

Salzburg po rekord

Aktualni prvaki lige ICE Salzburžani gostujejo pri Pustertalu (Rok Tičar), kjer bodo lovili že 13. zaporedno zmago, s katero bi postavili klubski rekord. Na obeh medsebojnih tekmah to sezono je zmagala ekipa iz Brunica.

Drugi Gradec gosti Dunaj, četrti Bolzano pa Beljak.

ICEHL, 10. in 11. januar:

Lestvica: