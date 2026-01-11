Nedelja, 11. 1. 2026, 12.38
Liga ICE, 10. in 11. januar
Olimpija pred začetkom finalnega boja za domačo zvezdico gosti Linz
Hokejisti HK Olimpija bodo po visokem gostujočem porazu pri prvaku Salzburgu ob 16. uri gostili Linz, ki se je s štirimi zmagami na zadnjih petih tekmah utrdil na mestih, ki po rednem delu prinašajo dodatne boje za končnico (7.-10.). Prvi cilj trenutno petih Ljubljančanov je neposredni preboj v četrtfinale, ki si ga po rednem delu zagotovi prvih šest ekip. Za zdaj so varno med šesterico. Olimpija bo prihodnji teden igrala finale državnega prvenstva proti Jeseničanom, prva tekma bo v torek v Ljubljani.
Olimpija in Linz, katerega člana sta slovenska reprezentanta Ken Ograjenšek in Luka Maver, sta se v tej sezoni srečala dvakrat, vsako moštvo ima po eno zmago - na obeh tekmah se je veselil gostitelj.
Ljubljanski kolektiv bo prihodnji teden začel obrambo naslova državnega prvaka proti Jesenicam. Igrali bodo na tri zmage. Uvodno srečanje bo v torek zvečer v Tivoliju, v četrtek se bosta večna tekmeca srečala v dvorani Podmežakla, prvak bi bil lahko najhitreje znan v soboto v Ljubljani. Če bo potrebno, bo četrta tekma 19. januarja na Jesenicah, peta pa 21. januarja v Ljubljani. Olimpija je v izraziti vlogi favorita.
Salzburg po rekord
Aktualni prvaki lige ICE Salzburžani gostujejo pri Pustertalu (Rok Tičar), kjer bodo lovili že 13. zaporedno zmago, s katero bi postavili klubski rekord. Na obeh medsebojnih tekmah to sezono je zmagala ekipa iz Brunica.
Drugi Gradec gosti Dunaj, četrti Bolzano pa Beljak.