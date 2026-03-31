Pustertal brez prejetega gola slavil tudi v Ljubljani

Hokejisti HK Olimpija so se danes v Hali Tivoli na drugi tekmi polfinala IceHL poskušali maščevati za nedeljski poraz iz Brunica (0:3), a so doživeli novo hladno prho. Tudi pred številnimi domačimi navijači, ki so zapolnili tribune v Tivoliju, so izgubili, spet z 0:3. Tekmo so zaznamovali številni pretepi. Serija se nadaljuje v četrtek na Južnem Tirolskem. V drugem polfinalnem paru Gradec proti Fehervarju vodi z 2:0 v zmagah, danes je na Madžarskem slavil kar s 5:1.

Po 14 letih je bil Tivoli znova prizorišče polfinala IceHL (nekdanja liga EBEL), v katerem se domača Olimpija za napredovanje v finale meri s starim znancem izločilnih bojev Pustertalom, ki ji je v zadnjih letih preprečil preboj v končnico. Tokrat tekmeca igrata za vstopnico, ki vodi v zadnjo fazo bojev za naslov prvaka. Ta bo nov, saj nihče od letošnjih polfinalistov še ni osvojil lige.

Ljubljančani so v četrtfinalu s 4:1 izločili Bolzano, zdaj se v polfinalu merijo še z drugo južnotirolsko zasedbo. Na nedeljski uvodni tekmi v gosteh so izgubili z 0:3.

HK Olimpija : Pustertal 0:3 (0:0, 0:1, 0:2) Dvorana Tivoli, gledalcev 4300, sodniki: Fichtner, Ofner (glavna), Bedynek, Muzsik. Strelci: 0:1 Rueschhoff (Saracino, Bardreau, 3.), 0:2 Tičar (Blum, 41.), 0:3 Bardreau (Di Tomaso, 56.). Kazenske minute: Olimpija Ljubljana 83 + disc. kazen igre (Sabolič, Petan, Quince), Pustertal 73 + disc. kazen igre (Osmanski).

Tudi danes se je hitro pokazalo, da je Pustertal za zmaje res neugoden tekmec. Gostje so že s prvo pravo akcijo dosegli zadetek, domači pa so težko sestavljali akcije.

Za nameček se je obračun hitro obrnil še v nervozno tekmo s številnimi prekrški in pretepi. Domače je v 15. minuti presekala kazen kapetanu Robertu Saboliču, ki se je vpletel v pretep in poleg petminutne prejel še disciplinsko kazen igre.

Ob tej prednosti si je sicer Pustertal privoščil dve izključitvi in Olimpija je imela celo priložnost za zadetek v igri 4-3. Prišla je do nekaj nevarnih strelov, a zadetka ni bilo.

Domači so imeli v drugi tretjini veliko težav pri "power playu", saj jim nikakor ni uspelo sestaviti kakšne nevarnejše akcije. Bolje jim je šlo ob branjenju z igralcem manj. Sredi tekme se je pred vrati sam znašel Nicolai Meyer, a brez učinkovitega strela. Podobno je bilo v 36. minuti, ko je bil pred golom Marly Quince.

V 38. minuti je domačim vendarle uspelo doseči gol, toda veselje v tokrat razprodanem Tivoliju po strelu Alexa Petana od daleč ni trajalo dolgo; po ogledu posnetka so sodniki zadetek razveljavili zaradi oviranja vratarja.

Takoj na začetku zadnje tretjine je Pustertal izkoristil igralca več, Tivoli pa je ohladil slovenski reprezentant v dresu tekmecev Rok Tičar.

Olimpija je potrebovala precej časa, da se je spet dvignila, toda Južnotirolci so se dobro branili in pravih priložnosti ni bilo. Pet minut pred koncem pa je Petan dobil petminutno in dvominutno kazen, kar je pomenilo, da so imeli gostje do konca tekme igralca več, dvoboj pa je bil praktično odločen. Za potrditev zmage so Južnotirolci dosegli še tretji zadetek.

Ne preveč uspešen večer domačih sta ob koncu začinila še dva večja pretepa, po katerih sta bila oba prostora za kaznovane povsem polna, seštevek vseh kazni na tekmi pa se je končal pri 123 minutah za domače in 93 za goste.

Tretja tekma serije bo v četrtek na Južnem Tirolskem, četrta v nedeljo v Ljubljani. Če finalist po štirih tekmah še ne bo znan, bo peta tekma 7. aprila (na terenu Pustertala), morebitna šesta 9. aprila (v Ljubljani), morebitna odločilna sedma tekma pa 12. aprila v Brunicu.

Gradec slavil na Madžarskem

V drugem polfinalnem paru sta zmagovalec rednega dela Gradec in Fehervar AV19 slovenskega napadalca Anžeta Kuralta, ki je redni del končal na desetem mestu, v četrtfinalu pa izločil lanskega finalista Celovec. Avstrijsko moštvo je na uvodni tekmi zmagalo tesno, s 3:2, danes na Madžarskem pa veliko bolj odločno s 5:1.

ICEHL, polfinale, drugi tekmi: