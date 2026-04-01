Novartis v Sloveniji se je iz generičnega proizvajalca razvil v eno ključnih globalnih središč za inovativna zdravila. Ključ so kadri, znanje in vlaganja, poudarja direktorica Petra Štefanič Anderluh. V Mengšu so pred kratkim odprli nov večnamenski obrat, kjer bodo sprva proizvajali učinkovine za zdravljenje raka dojk in redke ledvične bolezni. Novartis pri nas zaposluje 4.300 ljudi in končuje obsežen investicijski cikel v višini več kot 500 milijonov evrov. Načrtuje tudi nove zaposlitve.

Na konferenci Alpska disciplina: dodana vrednost z globalnim dosegom je Petra Štefanič Anderluh spregovorila o tem, kako je Slovenija iz klasične proizvodne lokacije za generična zdravila prerasla v eno izmed ključnih središč za najsodobnejšo visokotehnološko proizvodnjo inovativnih zdravil. "Slovensko podjetje Novartis je eden največjih in najpomembnejših centrov v globalni mreži Novartisa za razvoj in proizvodnjo inovativnih izdelkov," je prepričana. Nekaj misli je strnila tudi za Siol.net.

"Posvečamo se novim molekulam, katerih lastnosti sprva niso znane"

"Biti proizvajalec in razvijati inovativna zdravila je precej drugače kot to, kar smo delali v preteklosti. Razvoj in proizvodnja inovativnih zdravil pomenita, da se posvečamo novi molekuli, katere lastnosti sprva še niso znane. Pomeni razvijanje popolnoma nove formulacije, vzpostavljanje novih sistemov za kontrolo in proizvodnih procesov, izvajanje kliničnih študij," pojasnjuje. Za preoblikovanje v inovativnega proizvajalca so morali skozi leta razviti vsa ta potrebna znanja.

"Gospodarstvo ima veliko skupnega s športom. Pomembne so ambicije, vztrajnost, tudi kompetitivnost, nenehna želja po tem, da si boljši, inovativnost, želja po zmagah in agilnost. To so ključne osnovne vrednote in kompetence, ki jih potrebuješ, da si uspešen tudi v poslovnem svetu," meni Petra Štefanič Anderluh. Foto: Ana Kovač

V Sloveniji ostajajo zaradi ljudi, znanja in stabilnega okolja

Na vprašanje, zakaj Novartis prihodnost gradi tudi v Sloveniji, odgovarja, da gre za kombinacijo talentov, močnega znanja in stabilnega okolja. "Že več desetletij dokazujemo uspešnost poslovanja z visoko stopnjo kakovosti dela, imamo dobro produktivnost. Dokazali smo, da zmoremo izvajati zahtevnejše projekte. Da lahko na primer razvijemo najzahtevnejše molekule, jih lansiramo in zanesljivo dobavljamo do pacientov po vsem svetu," pove.

Poudarja tudi, da so ključni ljudje in znanje, ki ga imajo. Pomembni pa sta bili tudi vlaganje v infrastrukturo ter proaktivno iskanje priložnosti za širitev poslovanja in pridobivanje novih produktov znotraj Novartisove proizvodne mreže. Ti so prinesli nove investicije in omogočili nadaljnjo rast družbe. Ne nazadnje pa je pomembna tudi podpora lokalnih dobaviteljev storitev, opreme, ki so z njimi rasli in se razvijali.

Zaposlujejo 4.300 ljudi, povprečna starost je 38 let

Poleg razvoja že zaposlenih se načrtno posvečajo vzgoji mladih kadrov. Novartis intenzivno sodeluje s fakultetami in srednjimi šolami, z Univerzo v Ljubljani pa ima podpisano ter sklenjeno strateško partnerstvo – ravno z namenom pridobivanja in razvoja kadrov.

Petra Štefanič Anderluh je generalna direktorica Novartisa od januarja 2024. Foto: Ana Kovač Kot veliko prednost vidijo tudi možnost sooblikovanja študijskih programov. Konkretne potrebe, kot jih zaznajo v industriji, prenašajo že na fakultete, študenti pa tako primeren nabor znanj pridobijo že pred vstopom na trg dela.

V Mengšu proizvodnja učinkovine za zdravljenje raka dojke

Pred kratkim so v Mengšu odprli večnamenski obrat za proizvodnjo učinkovin za inovativna zdravila, tam pa bodo sprva proizvajali pomembni učinkovini za zdravljenje raka dojke in redke ledvične bolezni. "To je visoko avtomatiziran in digitaliziran obrat, ki bo prav zaradi tega omogočal konkurenčno proizvodnjo," pove sogovornica. Foto: arhiv podjetja Gre za prvi tovrstni obrat v Novartisovi svetovni proizvodni mreži, kjer bo delalo približno 35 strokovnjakov. Odprtje novega obrata v Mengšu je velik mejnik tudi za Novartis. Foto: arhiv podjetja

500 milijonov evrov za naložbe

Direktorica Petra Štefanič Anderluh je za Siol.net na kratko spregovorila tudi o naložbah in povedala, da trenutno končujejo obsežen naložbeni cikel v vrednosti več kot 500 milijonov evrov. Letos načrtujejo še odprtje novega razvojnega centra za biološka zdravila, kjer bo potekala proizvodnja bioloških učinkovin za zgodnje faze kliničnih testiranj. Načrtujejo tudi uradno odprtje obrata za aseptične izdelke v Ljubljani. Ta je sicer že začel proizvodnjo, predstavlja pa priložnost, da Novartis v Sloveniji pokrije tudi to področje tehnologije, saj omogoča mnoge nove sodobne farmacevtske oblike.

"Za vse to pa potrebujemo ugodno in predvidljivo poslovno okolje, saj na investicijske odločitve velikih sistemov vplivajo stroški surovin, dela in podpornih storitev ter splošna fleksibilnost okolja," oriše Štefanič Anderluh.

Spremljajo dogajanje na Bližnjem vzhodu

Farmacevtska industrija velja za eno ključnih strateških panog, pri čemer so dobavne verige pogosto pod pritiskom zaradi geopolitičnih razmer, tudi dogajanja na Bližnjem vzhodu. Kot pravijo v podjetju, Novartis deluje globalno, zato ima izkušnje z zagotavljanjem neprekinjene oskrbe z zdravili tudi v času nemirov ali konfliktov. Razmere pri tem pozorno spremljajo.