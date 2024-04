... leta 2007 je Michael Phelps postavil nove rekorde v zgodovini plavanja, potem ko je dosegel rekord na 400 m mešano. S tem je za eno zlato presegel dosežek Iana Thorpa iz Fukuoke 2001. Tistega leta je Phelps na svetovnem prvenstvu v Montrealu osvojil sedem zlatih medalj.

Na tem planetu še ni bilo takšnega športnika, ki bi osvojil toliko olimpijskih medalj in potolkel toliko plavalnih rekordov. Američan je pri 31 letih blestel tudi na olimpijskih igrah v Riu. Na olimpijskih igrah 2008 je osvojil 8 zlatih plavalnih medalj in s tem presegel dosežek Marka Spitza iz Munchna 1972.

Največji uspehi Michaela Phelpsa: Olimpijske igre: 28 medalj (23 zlatih, 3 srebrne in 2 bronasti)

Svetovna prvenstva v dolgih bazenih: 33 medalj (26 zlatih, 6 srebrnih in 1 bronasta)

Svetovna prvenstva v kratkih bazenih: 1 medalja (1 zlata)

Vseameriške igre: 21 medalj (16 zlatih in 5 srebrnih)



Skupaj na velikih tekmovanjih: 83 medalj (60 zlatih, 14 srebrnih in 3 bronaste)

Zgodilo se je …

Leta 1907 je Nizozemska izgubila proti Angliji z 2:12, kar je najvišji poraz v njeni zgodovini.

Leta 1980 je Wayne Gretzky podrl rekord Bobbyja Orr'sa, potem ko je v ligi NHL dosegel 103. podajo.

Leta 1992 je Juanito, nekdanji nogometaš Real Madrida iz obdobja 1977-87, umrl v prometni nesreči, star 37 let.

Leta 2001 je Massimo Taibi za svoj klub Reggina na tekmi serie A proti Udineseju dosegel zadetek za izenačenje na 1:1 in tako postal prvi vratar v zgodovini italijanske nogometne lige, ki je dal gol iz igre.

Leta 2007 je Borut Semler zabil gol proti zagrebškemu Dinamu za Varteks v hrvaškem prvenstvu. Kljub zadetku slovenskega napadalca so Varaždinci izgubili z 2:3.

Leta 2017 je kenijska tekačica Joyciline Jepkosgei na polmaratonu v Pragi postavila nov svetovni rekord, na neverjetnih 1;04:52. Na poti do tega rezultata je popravila tudi svetovne rekorde na 10, 15 in 20 kilometrov.

Leta 2018 so rokometašice Krima Mercatorja še 25. v samostojni Sloveniji postale pokalne prvakinje. V finalu so z 31:21 ugnale Zagorjanke. Tretje mesto so osvojile Celjanke, te so s 36:30 premagale Ljubljančanke.

Leta 2020 so organizatorji teniškega turnirja v Wimbledonu zaradi pandemije koronavirusa prvič po letu 1945 odpovedali turnir za grand slam.

Leta 2020 je Mednarodna motociklistična zveza (Fim) italijanskega dirkača serije motoGP Andreo Iannoneja suspendirala za 18 mesecev (do 16. junija 2021) zaradi zlorabe protidopinških pravil. Pri Italijanu so odkrili sledi anaboličnih steroidov.

Leta 2023 je slovenska četverica Lovro Kos, Domen Prevc, Timi Zajc in Anže Lanišek ekipno tekmo za svetovni pokal smučarskih skakalcev v Planici končala na drugem mestu. Pred 20.000 gledalci pod Poncami so Slovence po odličnem zadnjem skoku Stefana Krafta premagali Avstrijci. Tretje mesto so zasedli Norvežani.

Leta 2023 je slovenski smučarski skakalec Anže Lanišek na posamični tekmi za svetovni pokal v smučarskih skokih v Planici zasedel drugo mesto. Na tekmi z eno serijo, ki so jo s petka prestavili na soboto, je zmagal Avstrijec Stefan Kraft.

Rodili so se …

1946 nekdanji italijanski nogometaš Arrigo Sacchi

1953 nekdanji italijanski nogometaš Alberto Zaccheroni

1954 nekdanji italijanski nogometaš Giancarlo Antognoni

1954 nekdanji nemški nogometaš Dieter Müller

1959 nekdanja slovenska atletinja Lidija Lapajne

1961 italijanski košarkarski trener Sergio Scariolo

1963 nekdanji francoski nogometaš Bernard Lama

1964 nekdanji ameriški košarkar Kevin Duckworth

1974 nekdanji argentinski nogometaš Hugo Benjamín Ibarra

1974 nekdanji ruski nogometaš Vladimir Bestchastnykh

1975 nekdanja bolgarska igralka tenisa Magdalena Maleeva

1976 nekdanji nizozemski nogometaš Clarence Seedorf

1981 norveški smučarski skakalec Björn Einar Romoeren

1982 nekdanji slovenski deskar na snegu Anže Suša

1983 islandski nogometaš Olafur Ingi Skulason

1984 slovenski kajakaš Nejc Žnidarčič

1984 slovenski rokometaš Jure Dobelšek

1988 ameriška košarkarja Brook in Robin Lopez

1991 slovenska rokometašica Tamara Mavsar

1991 kolumbijski nogometaš Duvan Zapata

1993 nemški nogometaš Nico Schulz

1993 slovenska rokometašica Lea Krajnc

1997 slovenski kajakaš Niko Testen

1997 slovenski nogometaš Florijan Raduha

1998 ameriški košarkar Mitchell Robinson

1999 slovenski hokejist Jan Drozg

2002 slovenski odbojkar Kaj Glinšek

