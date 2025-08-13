Alcaraz ponovil podvig Đokovića, Zvereva zaustavila nevihta

Drugi teniški igralec sveta Carlos Alcaraz se je na mastersu 1000 v Cincinnatiju z nagradnim skladom 7,9 milijona evrov gladko prebil v osmino finala, potem ko je izločil srbskega igralca Hamada Međedovića. Napredoval je tudi deveti nosilec Rus Andrej Rubljov. Tretjega nosilca Alexandra Zvereva pa je tik pred napredovanjem zaustavila nevihta.

Španec Carlos Alcaraz je srbskega tekmeca premagal dvakrat s 6:4, kar je bila zanj že 50. zmaga v sezoni. Zmagovalec zadnjega Roland Garrosa, ki ga je v uvodnem dvoboju močno namučil Bosanec Damir Džumhur, je proti Međedoviću bolje igral in mu dovolil le en brejk, ki pa ga je v žgoči vročini hitro izničil.

Zahvaljujoč tej zmagi ima Španec to sezono 50 zmag, več kot kateri koli drug igralec na turneji ATP. Pri le 22 letih je prvi po Novaku Đokoviću (od 2013 do 2016), ki je to številko dosegel v štirih zaporednih sezonah. Za mesto v četrtfinalu se bo Alcaraz pomeril z Italijanom Luco Nardijem.

Dvoboj prekinili, stadion pa evakuirali

Alexander Zverev potrebuje za zmago le še eno igro. Foto: Reuters Tekma tretjega kroga med Nemcem Alexandrom Zverevom in Američanom Brandonom Nakashimo pa je bila zaradi dežja še drugič prekinjena pri 6:4 in 5:4 za Zvereva, nato pa so jo organizatorji prestavili na sredo po lokalnem času. Stadion pa so zaradi nevarnosti udara strele evakuirali.

Če bo Zverev končal delo in se uvrstil v osmino finala, bo imel hitro priložnost za maščevanje Rusu Karenu Hačanovu. Prejšnji teden je proti njemu izgubil v polfinalu v Torontu.

V ženskem delu turnirja je v osmino finala že napredovala druga nosilka Coco Gauff, potem ko je Ukrajinka Dajana Jastremska dvoboj predala brez boja.

Tretjega kroga v torek ni bilo mogoče končati zaradi nevihtnega vremena v zgodnjih večernih urah. Jessica Pegula, lanska finalistka, je bila z Magdo Linette izenačena (6:7, 6:3), ko so organizatorji igralki poslali v garderobo.

Tudi Ben Shelton, zmagovalec mastersa v Torontu prejšnji teden, sploh ni mogel začeti dvoboja proti Robertu Bautisti Agutu.