Slovenska teniška igralka Polona Hercog je zmagovalka turnirja serije WTA 125 v ekvadorskem Quitu. V finalu je po slabi uri igre ugnala nepostavljeno Argentinko Luisino Giovannini s 6:2, 6:1. Za 34-letno Mariborčanko je to sploh prva turnirska zmaga na tej ravni tekmovanj.

Mariborčanka je turnir v ekvadorski prestolnici začela kot 672. igralka lestvice WTA, potem ko je imela v preteklih sezonah ogromno daljših premorov zaradi poškodb.

V Quitu je ujela formo na peščeni podlagi in se v drugem finalu na ravni turnirjev, primerljivi z moško serijo challenger, veselila prvega naslova. Pred devetimi leti in pol je v finalu v Bolu na Braču izgubila proti Luksemburžanki Mandy Minella.

Hercog se počasi vrača na višjo raven. Mariborčanka ni igrala med Wimbledonom 2024 in OP Avstralije letos, kjer je v kvalifikacijah nastopila z zaščitenim rankingom in končala na prvi oviri. Nato znova ni igrala do konca julija, v kvalifikacijah za OP ZDA pa je prav tako izpadla v prvem krogu.

Od oktobra igra na turnirjih nižje ravni v Južni Ameriki, največji uspeh pa je v zadnjih mesecih zabeležila prav v Quitu ta teden. Zadnja turnirska zmaga Hercog na nižji ravni turnirjev sicer sega v april 2021, ko je slavila v portugalskem Oeirasu (ITF 75). Sicer pa ima 34-letnica ob svojem imenu tri zmage na turnirjih najvišje ravni. Zadnjega je osvojila leta 2019 v Luganu (WTA 250).

Hercog bo v ponedeljek na lestvici WTA napredovala s 672. na 333. mesto.