STA

Ponedeljek,
8. 12. 2025,
14.08

Ponedeljek, 8. 12. 2025, 14.08

Sara Errani del strokovne ekipe Jasmine Paoloini

Dvojno sodelovanje: Sara Errani ji bo soigralka in trenerka

STA

Jasmine Paolini in Sara Errani | Jasmine Paolini in Sara Errani sta letos osvojili tudi OP Francije. | Foto Reuters

Jasmine Paolini in Sara Errani sta letos osvojili tudi OP Francije.

Foto: Reuters

Osma teniška igralka sveta, Italijanka Jasmine Paolini, je v nedeljo zvečer sporočila, da bo v njenem strokovnem štabu za sezono 2026 tudi njena partnerka v dvojicah Sara Errani. Paolini je z nekdanjo zmagovalko portoroškega turnirja WTA leta 2024 na olimpijskih igrah v Parizu osvojila zlato.

"Sara bo naslednjo sezono del moje ekipe," je sporočila Jasmine Paolini za italijansko televizijo Rai Uno. "Z mano bosta delali dve osebi: Danilo Pizzorno bo moj trener, Sara pa bo zadolžena za taktiko, ker je na tem področju na vrhunski ravni," njeno izjavo na italijanski radioteleviziji navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Paolini je marca lani končala sodelovanje z Renzom Furlanom, njenim trenerjem kar deset let. Čeprav je končala samostojno kariero, namerava 38-letna Sara Errani nadaljevati nastope v dvojicah z 29-letno Paolini.

"Skupaj igrava tako dobro, da je težko nehati," pa je o tem dejala nekdanja peta igralka sveta v posamezni konkurenci in finalistka Roland Garrosa leta 2012.

