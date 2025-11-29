Jelena Ribakina, trenutno peta igralka sveta, je imela nedavno intervju, kjer so ji omenili nekaj znanih teniških imen. Pri Jasmine Paolini in Mirri Andreevi je molčala, medtem ko je pri imenu Marija Šarapova prekinila molk in spregovorila.

Jelena Ribakina je trenutno peta igralka sveta. Foto: Guliverimage

"Ona je razlog, da tenis sploh pozna tako veliko ljudi"

"Šarapova, da! Kaj je njena prednost? Vsaj število osvojenih turnirjev za grand slam. Na žalost nisem imela priložnosti igrati proti njej, čeprav sem si to zelo želela. Mislim, da je teniška legenda – in ona je razlog, da tenis sploh pozna tako veliko ljudi. Menim pa, da je tudi kar nekaj drugih športnikov, ki so po mojem mnenju trenutno boljši od mene," je iskreno povedala 26-letnica za TengriNews, ki sicer velja za zelo preprosto in prijazno osebo.

Spomnimo, da je Marija Šarapova komaj pri 17 letih, leta 2004, zmagala turnir v Wimbledonu in poskrbela za eno večjih senzacij na turnirju na sveti travi. Skupno je zmagala na štirih turnirjih za grand slam in je skupno na prvem mestu svetovne lestvice preživela 21 tednov. Na drugi strani je Ribakina do zdaj zmagala le en turnir za grand slam. Leta 2022 je zmagala v Wimbledonu, na lestvici pa je bila do zdaj najvišje na tretjem mestu.

Marija Šarapova je v svoji karieri osvojila pet turnirjev za grand slam. Foto: Gulliver/Getty Images

Bila je ena najbolj prepoznavnih in najbolje plačanih športnic

Marija Šarapova je bila svoj čas ena najbolj prepoznavnih teniških igralk na svetu in bila tudi zelo zanimiva za sponzorje. Posledično je bila tudi ena najbolje plačanih športnic. Njeno kariero je zaznamovala dopinška afera. Leta 2016 je bila sibriska tigrica, kot so jo tudi imenovali, suspendirana za dve leti, potem ko je na OP Avstralije vzela meldonij, ki je na začetku tistega leta postal prepovedana snov. Kazen so ji pozneje zmanjšali na 15 mesecev, a se nikoli več ni vrnila na teniško raven, na kateri je igrala pred tem.

Pri 17 letih je zmagala Wimbledon. Foto: Guliverimage

Leta 2020 je napovedala konec kariere in bila je dovolj zrela, da je še v času športnega udejstvovanja našla pravo mero med profesionalno teniško kariero in poslovnim delom. Danes je v teh vodah že zelo izkušena, kar se vidi tudi pri njenih poslovnih odločitvah, pri tem pa zelo dobro uporablja svoje ime.

