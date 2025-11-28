"Zdravnik vzame vzorce krvi in ​​opravi preiskave," je presenetljivo ozadje razkrila Jelena Ribakina, trenutno ena najboljših teniških igralk sveta, ki se je v preteklosti pogosto borila z boleznimi.

Jelena Ribakina, zmagovalka Wimbledona iz leta 2022, je že dolgo časa med najboljšimi igralkami. Kazahstanka pa se je pogosto spopadala z različnimi boleznimi, alergijami in tudi poškodbami. To se je odražalo tudi na igrišču, ko je večkrat nepričakovano izgubljala na velikih turnirjih ali pa se celo umaknila. Eden izmed primerov je bil na OP Francije leta 2023, ko se je v tretjem krogu nepričakovano umaknila. Zaradi bolezni pa je odpovedala tudi olimpijske igre v Parizu. Trenutno peta igralka sveta v zadnjem času dela vse, da bi tovrstne težave čim bolj omejila.

Ima poseben jedilnik, ki se ga drži skozi vso sezono. Foto: Guliverimage

Spanec je še posebej pomemben

"Vse to je zelo pomembno. Še posebej spanec. Vedno se trudim biti pozorna na prehrano med treningom in turnirji, saj to vpliva tudi na okrevanje. Še posebej na dolgih letih. Žal imam tudi veliko alergij. Seveda sem se o svoji prehrani pogovorila z nutricionistom. Fizioterapevt spremlja vse te vidike, vključno z vitamini, in zagotovi, da moje telo prenese stres. Zdravnik vzame vzorce krvi in ​​opravi preiskave. Na podlagi tega sestavimo jedilnik, ki se ga moram držati skozi vso sezono," je za Informburo povedala 26-letnica.

Ribakina je letošnjo sezono zaključila zelo dobro. Zmagala je turnir v Ningbu, v Tokiu se je prebila v polfinale, na zaključnem turnirju v Savdski Arabiji je prišla vse do konca in prvič v karieri zmagala na prestižnem turnirju. Tam je v finalu po dveh nizih premagala Arino Sabalenka.

Foto: Reuters

Ni se želela fotografirati

Tam je Ribakina poskrbela za incident, ki je dvignil veliko prahu. Ni se želela fotografirati s Portio Archer, direktorico WTA. Ko so jo na tiskovni konferenci vprašali o razlogu, je novinarjem je odgovorila, da ga želi obdržati zase, a širši javnosti je znano, da napetosti med njo in WTA izvirajo iz suspenza njenega hrvaškega trenerja Stefanova Vukova, ki naj bi jo zlorabil.

Ribakina je po sporu Vukova sprva odslovila in za trenerja najela Gorana Ivaniševića. A njuno sodelovanje je trajalo zelo kratek čas. V ekipo je znova vpoklicala Vukova, ki pa ga je WTA za 12 mesecev suspendiralo. Portia Archer je bila ob tej razsodbi zelo kritična in izjavila, da je očitno, da sta imela igralka in trener zelo slab odnos in da je to v nasprotju z varnim okoljem. Vukov se je na razsodbo pritožil in avgusta letos so ga oprostili.

