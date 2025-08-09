Nekdanjemu trenerju Ribakine odpravili suspenz

Nekdanji trener v Rusiji rojene kazahstanske teniške igralke Jelene Rybakine, Hrvat Stefano Vukov, se znova lahko polnopravno priključi teniški karavani v trenerski vlogi. Združenje profesionalnih teniških igralk WTA je Vukovu po pritožbi odpravilo suspenz, prepoved je dobil zaradi kršitve pravil, poroča britanski Reuters.

Vukov se je junija pritožil na enoletno prepoved sodelovanja na turnirjih, ko so mu zaradi kršitve kodeksa ravnanja preklicali trenersko akreditacijo. Vukov je z WTA sklenil poravnavo, je poročal The Athletic.

Ribakina, ki je zbrala devet naslovov na turnirjih WTA, med njimi je zmagala tudi na prestižnem grand slamu v Wimbledonu, ima pestro zgodovino sodelovanja s spornim trenerjem.

Lani avgusta, nekaj dni pred začetkom odprtega prvenstva ZDA, je končala petletno partnerstvo z Vukovom, nato pa je za svojega trenerja za sezono 2025 najela legendarnega hrvaškega teniškega igralca in nekdanjega trenerja Novaka Đokovića, Gorana Ivaniševiča, vendar je bilo sodelovanje z Ivaniševićem kratkotrajno.

Stefano Vukov Foto: Guliverimage

WTA je januarja letos potrdila, da je Vukova začasno suspendirala zaradi kršitve kodeksa ravnanja. Vukov jo je namreč po tem, ko ga je odpustila, poskušal prepričati, naj mu vrne trenersko službo, in ni hotel zapustiti hotela, dokler se ni pogovoril z njo. Poslal ji je številna sporočila in jo več kot stokrat poklical, zaradi česar je zahtevala zaščito varnostnikov.

Toda nekdanja wimbledonska prvakinja, ki je na sveti travi slavila leta 2022, ga je po incidentu znova zaposlila v svoji ekipi, medtem ko je še sodelovala z Ivaniševičem, kar je sprožilo osuplost in zaskrbljenost v teniški skupnosti.

"WTA je v celoti zavezana zagotavljanju varnega in spoštljivega okolja za vse športnike in druge udeležence, kot je opisano v našem kodeksu ravnanja in kodeksu zaščite WTA," so v izjavi zapisali pri ženskem teniškem združenju.

"Vse sankcije, naložene zaradi kršitve teh varovalk, se skrbno pregledajo in so predmet pritožbe na neodvisno razsodišče. Čeprav podrobnosti primera ostajajo zaupne, lahko potrdimo, da je Vukov upravičen do akreditacije na turnirjih WTA," je dodala WTA, ne da bi razkrila, kdo je vložil pritožbo proti Vukovu.

Vukov, ki je treniral Ribakino do naslova na Wimbledonu leta 2022, zanika obtožbe, tudi 10. teniška igralka sveta Ribakina trdi, da je Vukov ni trpinčil.

Med suspenzom Vukov ni imel dostopa do stadionov, igrišč za vadbo in drugih objektov, pa tudi do nastanitev igralcev. Vukov je bil v Melbournu z Ribakino na letošnjem Australian opnu, vendar mu še vedno ni bilo dovoljeno vstopiti na igrišča ali v njeno ložo.

V zaupnem tristranskem pismu, ki je del uradnega gradiva preiskave, je izvršna direktorica WTA Toura Portia Archer zapisala, da je Vukov Ribakino označil za "neumno" in "zaostalo". Zapisala je, da ji je rekel, da bi brez njega "še vedno obirala krompir" v Rusiji, iz česar je bilo možno sklepati, da je Vukov svoji varovanki vsilil "odvisniški odnos", v katerem je Ribakina verjela, da brez Vukova ne more biti uspešna.

Vukovu so 31. januarja izrekli enoletno prepoved zaradi "zlorabe pooblastila" in neprimernega vedenja.

Ribakina je od takrat sodelovala z Davidejem Sanguinettijem, ki je februarja v intervjuju za Gazzetta dello Sport dejal: "Vukov in Elena sta si blizu, vedno bo tam."

Ribakina je maja zmagala na turnirju WTA v Strasbourgu. Vukovu se je zahvalila med govorom ob podelitvi pokala in na novinarski konferenci na OP Francije potrdila, da jo je treniral med turnirji.

