Kanadčanka Victoria Mboko je zmagovala WTA turnirja 1000 v Montrealu. 18-letnica, ki je na domačem turnirju nastopila s povabilom, je v finalu z 2:6, 6:4, 6:1 premagala Naomi Osako. To je njena prva lovorika na tekmovanjih te ravni. Zmagovalec Toronta je Ben Shelton, ki je s 6:7, 6:4, 7:6 premagal Karena Hačanova.

Kanadska najstnica Victoria Mboko je v enem tednu od neprepoznavnosti svoje ime ponesla v teniški svet. Na turnirju v Montrealu je kot za stavo izločala zmagovalke grand slamov in se zavihtela v veliki finale.

V tem jo je pričakala štirikratna zmagovalka grand slamov, nekdanja številka ena Naomi Osaka. Japonska je uvodni set dobila s 6:2, nato pa se je začel preobrat mlade domačinke. S 6:4 je najprej izenačila, v odločilnem setu pa s 6:1 odpravila tekmico in se razveselila premiernega naslova na tej ravni.

18-letnica je postala najmlajša teniška igralka, ki je v odprti eri slavila na kanadskem turnirju, in druga najmlajša, ki je na enem turnirju premagala kar štiri zmagovalke grand slamov.

Victoria Mboko. Canadian Open CHAMPION. 🏆🇨🇦 pic.twitter.com/440Zzz8A6c — US Open Tennis (@usopen) August 8, 2025

Naomi Osaka je bila zaradi svojega obnašanja po dvoboju deležna kritik. Foto: Reuters "Rada bi se zahvalila Naomi za neverjeten dvoboj. Vedno sem se zgledoval po njej, ko sem bil še majhna deklica. Super je igrati s tako neverjetno igralko, kot si ti," je Kanadčanka dejala o svoji tekmici, ki je po porazu ostala redkobesedna.

"Ne želim dolgoveziti, samo zahvalila se bom vsem. Hvala moji ekipi, pobiralcem žog, organizatorjem in prostovoljcem. Upam, da ste se imeli lepo," je dejala Japonka, ki so na družbenih omrežjih kritizirali zaradi obnašanja po dvoboju, češ da ni niti omenila Kanadčanke.

Ben Shelton je zmagovalec Toronta. Foto: Reuters

Ko je Mboko slavila največjo zmago v karieri, sta se v Torontu za naslov merila Ben Shelton in Karen Hačanov. Njun dvoboj je bil prekinjen, potem ko je množica na stadionu eksplodirala. Nobenemu od teniških igralcev ni bilo jasno, kaj se dogaja, nato so jima pojasnili, da je veselje na tribunah zaradi zmage Kanadčanke.

The crowd in TORONTO heard the news of Victoria Mboko defeating Naomi Osaka to win the title in MONTRÉAL and Ben Shelton had no idea what was happening.



"What's going on?🤷‍♂️"



They had to stop play



Funniest moment of the year😂#NBO25 #OBN25 #ATP #WTApic.twitter.com/MbyvkEnpBl — Jacob Pacheco (@JacobPacheco6) August 8, 2025

Uvodni set je po tie-breaku dobil Hačanov, drugi je s 6:4 pripadel Sheltonu, po hudem boju za zmago in novem tie-breaku pa je po skoraj treh urah igre slavil Američan.

Tudi za Sheltona, sedmega igralca sveta, je to prva lovorika na mastersu 1000.

The first of many 🏆



The moment @BenShelton got his hands on the biggest trophy of his career 💪#NBO25 pic.twitter.com/Ty4co3DZSs — Tennis TV (@TennisTV) August 8, 2025