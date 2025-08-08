Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Petek,
8. 8. 2025,
6.48

Osveženo pred

7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Ben Shelton tenis Naomi Osaka Victoria Mboko teniški globus

Petek, 8. 8. 2025, 6.48

7 minut

Teniški globus, 8. avgust

Mboko sanjski teden končala s prvo lovoriko na WTA turnirjih

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Victoria Mboko | Victoria Mboko je zmagovalka turnirja v Montrealu. | Foto Guliverimage

Victoria Mboko je zmagovalka turnirja v Montrealu.

Foto: Guliverimage

Kanadčanka Victoria Mboko je zmagovala WTA turnirja 1000 v Montrealu. 18-letnica, ki je na domačem turnirju nastopila s povabilom, je v finalu z 2:6, 6:4, 6:1 premagala Naomi Osako. To je njena prva lovorika na tekmovanjih te ravni. Zmagovalec Toronta je Ben Shelton, ki je s 6:7, 6:4, 7:6 premagal Karena Hačanova.

Kanadska najstnica Victoria Mboko je v enem tednu od neprepoznavnosti svoje ime ponesla v teniški svet. Na turnirju v Montrealu je kot za stavo izločala zmagovalke grand slamov in se zavihtela v veliki finale.

V tem jo je pričakala štirikratna zmagovalka grand slamov, nekdanja številka ena Naomi Osaka. Japonska je uvodni set dobila s 6:2, nato pa se je začel preobrat mlade domačinke. S 6:4 je najprej izenačila, v odločilnem setu pa s 6:1 odpravila tekmico in se razveselila premiernega naslova na tej ravni. 

18-letnica je postala najmlajša teniška igralka, ki je v odprti eri slavila na kanadskem turnirju, in druga najmlajša, ki je na enem turnirju premagala kar štiri zmagovalke grand slamov.

Naomi Osaka je bila zaradi svojega obnašanja po dvoboju deležna kritik. | Foto: Reuters Naomi Osaka je bila zaradi svojega obnašanja po dvoboju deležna kritik. Foto: Reuters "Rada bi se zahvalila Naomi za neverjeten dvoboj. Vedno sem se zgledoval po njej, ko sem bil še majhna deklica. Super je igrati s tako neverjetno igralko, kot si ti," je Kanadčanka dejala o svoji tekmici, ki je po porazu ostala redkobesedna.

"Ne želim dolgoveziti, samo zahvalila se bom vsem. Hvala moji ekipi, pobiralcem žog, organizatorjem in prostovoljcem. Upam, da ste se imeli lepo," je dejala Japonka, ki so na družbenih omrežjih kritizirali zaradi obnašanja po dvoboju, češ da ni niti omenila Kanadčanke.

Ben Shelton je zmagovalec Toronta. | Foto: Reuters Ben Shelton je zmagovalec Toronta. Foto: Reuters

Ko je Mboko slavila največjo zmago v karieri, sta se v Torontu za naslov merila Ben Shelton in Karen Hačanov. Njun dvoboj je bil prekinjen, potem ko je množica na stadionu eksplodirala. Nobenemu od teniških igralcev ni bilo jasno, kaj se dogaja, nato so jima pojasnili, da je veselje na tribunah zaradi zmage Kanadčanke.

Uvodni set je po tie-breaku dobil Hačanov, drugi je s 6:4 pripadel Sheltonu, po hudem boju za zmago in novem tie-breaku pa je po skoraj treh urah igre slavil Američan. 

Tudi za Sheltona, sedmega igralca sveta, je to prva lovorika na mastersu 1000.

Toronto, masters ATP 1000 (8.040.853 evrov):

Finale:
Ben Shelton (ZDA/4) - Karen Hačanov (Rus/11) 6:7 (5), 6:4, 7:6 (3)

Montreal, WTA 1000 (4.386.856 evrov):

Finale:
Victoria Mboko (Kan) - Naomi Osaka (Jap) 2:6, 6:4, 6:1

Ben Shelton tenis Naomi Osaka Victoria Mboko teniški globus
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.