Moški teniški turnir najboljše osmerice v Torinu postaja vse bolj zanimiv. V skupini Björn Borg je Ben Shelton doživel še drugi poraz, po preobratu ga je s 4:6, 7:6 in 7:5 premagal osmopostavljeni Felix Auger-Aliassime. Precej bolj enostranski pa je bil drugi dvoboj, ko je zvečer Jannik Sinner s 6:4 in 6:3 premagala Alexandar Zvereva.

V popoldanskem delu sta igrala Ben Shelton in Felix Auger-Aliassime, ki sta v prvem krogu izgubila brez osvojenega niza. Američan je uvodni dvoboj izgubil proti Alexandru Zverevu, medtem ko se je Kanadčan proti Janniku Sinnerju do poškodbe mečne mišice dobro držal. Prvič sta se pomerila lani na OP Francije, ko je bil boljši Auger-Aliassime. In ta je zmagal tudi tokrat, a po izgubljenem prvem nizu. Upanje na polfinale je ohranil z zmago s 4:6, 7:6 in 7:5.

Ben Shelton Foto: Reuters Petindvajsetletni Auger-Aliassime je izgubil prvi niz in v drugem branil žogice za brejk Američana. V drugem sta bila toba bolj zanesljiva na svoj začetni udarec, edino priložnost za odvzem začetnega udarca je imel Shelton v osmi igri, a je ni izkoristil. Drugi niz je odločila podaljšana igra, v kateri je bil Auger-Aliassime tesno boljši z 9:7. V odločilnem nizu sta oba znova dobro servirala, v 12. igri pa je Kanadčan pretil, si priigral tri zaključne žogice za zmago in zadnjo tudi izkoristil. Dvoboj je trajal slabi dve uri pol. Kanadčan je dobil obe medsebojni tekmi proti Američanu.

Štiriindvajsetletni Sinner, branilec naslova v Torinu, je še petič zapovrstjo premagal Zvereva in v medsebojnih obračunih povedel s 6:4. Letos je bil boljši štirikrat, najprej v finalu OP Avstralije, nato pa še trikrat v zadnjih 17 dneh po finalu Dunaja in polfinalu Pariza.

Drugi igralec sveta je dvoboj začel malce bolj medlo in takoj ponudil dve priložnosti za odvzem servisa. Teh Zverev ni izkoristil, nato pa je Italijan postal precej bolj zanesljiv pri servisu. Tudi Nemec še zdaleč ni slabo serviral, saj je v prvih štirih igrah na lasten začetni udarec oddal vsega štiri igre. V deseti igri pa je Italijan ob kombinaciji napadalne igre ter podpore domačega občinstva ustvaril dovolj pritiska, si priigral tri priložnosti za niz ter za razliko od Nemca prišel do brejka in osvojil prvi niz.

Jannik Sinner Foto: Reuters

Alexander Zverev Foto: Reuters

V drugem nizu se je Italijan v tretji igri izvlekel po 0:40 na svoj servis, nato pa je moral žogice za brejk braniti še v sedmi igri. Pred tem je izkoristil svojo edino priložnost za odvzem servisa, kar je bilo na koncu dovolj za slavje po dveh nizih ter uri in 37 minutah.

Sinner si je z zmago in popolnim izkupičkom po dveh krogih skupinskega dela že priigral napredovanje v polfinale s prvega mesta. Zverev in Auger-Aliassime pa se bosta v petek udarila za drugo polfinalno vstopnico.

V četrtek bosta na sporedu še zadnji tekmi v skupini Jimmyja Connorsa med Carlosom Alcarazom in Lorenzom Musettijem ter Alexom de Minaurom in Taylorjem Fritzom. V tej skupini je z dvema zmagama na pragu napredovanja Alcaraz, s tretjo zmago pa bi si že zagotovil številko ena ob koncu sezone. Z eno zmago sledita Fritz in Musetti, de Minaur pa je še brez uspeha v Torinu.

ATP, zaključni turnir, sreda: Skupina Björn Borg

Felix Auger-Aliassime (Kan, 8) : Ben Shelton (ZDA, 5) 4:6, 7:6, 7:5

Jannik Sinner (Ita, 2) : Alexander Zverev (Nem, 3) 6:4, 6:3

Lestvica:



Skupina Jimmy Connors: Carlos Alcaraz (ŠPA) 2 zmagi - 0 porazov

Taylor Fritz (ZDA) 1 - 1

Lorenzo Musetti (ITA) 1 -1

Alex De Minaur (AVS) 0 - 2 Skupina Björn Borg:

Jannik Sinner (ITA) 2 zmagi - 0 porazov

Alexander Zverev (NEM) 1 - 1

Felix Auger-Aliassime (KAN) 1 - 1

Ben Shelton (ZDA) 0 - 2

Na ATP Finals igra osem najboljših igralcev zadnje sezone, ki so razdeljeni v dve skupini po štiri. Vsak v skupini odigra tri dvoboje. Prva dva iz vsake skupine napredujeta v polfinale, nato sledita polfinale in finale. Tekme posameznikov se igrajo na dva dobljena niza. Vrstni red v skupini določajo število zmag, medsebojni izidi in odstotek osvojenih nizov ali iger.