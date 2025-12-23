Začenja se boj za zaključni turnir

V četrtfinalu košarkarskega pokala Spar bodo gledalci danes spremljali dvoboj branilcev naslova, igralcev Cedevite Olimpije, in Perspektive Ilirije. Obračun Rogaške in Krke bo na sporedu v torek prihodnji teden, ostala srečanja, tudi povratna, pa bodo odigrana po novem letu.

Pokalni naslov so v prejšnji sezoni osvojili košarkarji Cedevite Olimpije, ki so v finalu s 102:71 nadigrali novomeško Krko. Ljubljanski košarkarji bodo lovili peto zaporedno pokalno lovoriko, 23. decembra jih čaka prva tekma četrtfinala proti Iliriji.

V nadaljevanje pred zaključnim turnirjem se bodo uvrstile tiste ekipe, ki bodo boljše iz obeh medsebojnih tekem.

Zaključni turnir bo tudi v tej sezoni potekal hkrati za košarkarje in košarkarice in bo 19. in 20. februarja 2026, so še sporočili iz KZS. Ženske bodo igrale le finalno tekmo, moški pa še polfinalni.

