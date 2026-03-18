Košarkarji Cedevite Olimpije so še drugo sezono zapored svojo pot v Eurocupu sklenili v četrtfinalu, potem ko so v sredo na gostovanju v Franciji z 79:83 izgubili proti Bourgu. "Kar zadeva celotno evropsko sezono, mislim, da smo šli še preko naših pričakovanj," je črto pod evropsko sezono potegnil trener Zvezdan Mitrović.

Četrtfinale evropskega pokala še drugo leto zapored ni prineslo nasmeha na obraze košarkarjev Cedevite Olimpije, ki so tako kot lani v Istanbulu tudi leto kasneje v Areni Ekinox ostali brez tako želene vozovnice med najboljše štiri ekipe v Eurocupu. Če smo že povlekli vzporednice z lansko sezono, je treba poudariti, da se jim je tudi letos uvrstitev med najboljše štiri izmaknila le za las.

Na izjemno trdi tekmi je Aleksej Nikolić 31 sekund pred koncem zadel enega od dveh prostih metov, ki je Olimpijo približal na 77:78, a je bila nato domača ekipa ob koncu uspešnejša in se veselila zmage s 83:79. Zvezdan Mitrović je tako s svojimi varovanci ostal korak pred zgodovinskim uspehom slovenskega kluba.

"Bila je prava play-off, res težka tekma, ki je bila odločena v zadnjih sekundah. Mogoče je na koncu zmagala malce srečnejša ekipa, ne morem reči, da je bila boljša. Zgodilo se je, kar se je zgodilo, Mokoka, ki velja za izrazito obrambnega košarkarja, je imel serijo neverjetnih metov … Pa tudi, ko so se zgodile te serije, smo se vrnili v igro. Ekipa je še enkrat več pokazala karakter, ki ga je kazala že med sezono, na koncu pa so tekmo rešili prosti meti," je v klubski mikrofon po tekmi povedal trener Mitrović.

Cedevita Olimpija je pot v Eurocupu končala v četrtfinalu. Foto: Tine Ružič/Cedevita Olimpija

"Vedno znova smo se vrnili, potem pa smo grešili proste mete in nekaj odprtih metov za tri. Zmanjkalo je nekaj sreče, hkrati pa mislim, da je to na koncu tudi posledica prednosti domačega terena. Imeli so dobro podporo in ko imaš za seboj nekaj tisoč ljudi, kot mi v Stožicah, dodajo nekaj več," je še dodal Mitrović.

Mitrović: Sistem tekmovanja je napačen

Črnogorski strokovnjak se je še enkrat več obregnil tudi ob sistem tekmovanja, saj v osmini finala in v četrtfinalu do napredovanja ekipo pelje le ena zmaga. "Na žalost smo izgubili oziroma izpadli, že večkrat pa sem poudaril, da je trenutni sistem tekmovanja povsem napačen, pa smo tudi mi na ta način premagali Chemnitz. A vodil sem ekipe, kjer smo napredovali po dveh tekmah, ko moraš pokazati tisto nekaj več in dokazati, da si boljši," je prepričan Mitrović, ki je nato še potegnil črto pod celotno sezono.

"Kar zadeva celotno evropsko sezono, mislim, da smo šli še preko naših pričakovanj. Na začetku sezone smo si za prvi cilj postavili uvrstitev v play-off. Tam smo preskočili prvo stopnico, potem pa se je zgodila podobna zgodba kot lani," je še dodal Črnogorec.

Jaka Blažič je dosegel šest točk. Foto: Tine Ružič/Cedevita Olimpija

Blažič: Spet smo bili blizu

Razumljivo razočarani so bili tudi košarkarji, ki so vse do konca verjeli v uspeh svoje ekipe. Pred mikrofone je med drugim stopil kapetan Jaka Blažič. "Spet smo bili blizu … po takšni tekmi je težko najti besede, dali smo vse od sebe, a pritisk, ki so ga izvajali nad nami že v prvem polčasu, se jim je izplačal. Nismo našli ritma v napadu, imeli smo tudi precej izgubljenih žog, a smo pokazali ta karakter in na koncu prišli do izenačenja oziroma točke zaostanka 30 sekund pred koncem. Potem pa se je končnica odvila, kot se je. Res upam, da nas to ne bo podrlo, da bomo odigrali sezono do konca, kot se zagre, kar si ta ekipa tudi zasluži," se je Blažič že obrnil k nadaljevanju sezone.

"Zagotovo to ni bila najboljša Olimpija v tej sezoni. Začeli smo s pravo energijo, potem pa nismo znali odreagirati na njihovo agresivnost, čeprav smo bili pripravljeni na fizično igro. Mislim, da smo prikazali odlično partijo, fokus morda na trenutke ni bil pravi, a če hočeš priti v polfinale, mora biti tekma popolna. Ne moremo se izgovarjati na kakšno utrujenost, ker je bila tudi proti Partizanu minutaža lepo porazdeljena, na žalost pa nismo odreagirali na način, kot bi si ga mogoče želeli," je še dodal Blažič.

Cedevita Olimpija bo sezono nadaljevala v ligi ABA, nato jo čaka še boj za domačo krono. Foto: Aleš Fevžer

Da prehojena pot in zmage v tej evropski sezoni nekaj štejejo, je prepričan tudi David Škara. "Vse skupaj je še zelo sveže, smo razočarani, a moramo biti ponosni, da smo prišli do četrtfinala. Škoda, da nam med sezono ni uspelo narediti koraka dlje, da bi imeli v četrtfinalu prednost domačega terena. Pred nami sta še liga ABA in boj za domačo krono, moramo pa biti zadovoljni s prikazanim v tej sezoni," je še povedal hrvaški košarkar.

