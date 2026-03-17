Pred košarkarji Cedevite Olimpije je danes izredno pomembna tekma, ki bo odločila usodo njihove sezone v Eurocupu. Ljubljanska zasedba bo v četrtfinalu evropskega pokala ob 19.30 gostovala v Franciji pri Bourgu. "Ni boljšega občutka kot igrati v gosteh, proti navijačem, včasih tudi sodnikom, in na koncu doseči zmago. Iz teh občutkov črpamo ogromno, to nas samo še bolj motivira," je pred tekmo poudaril DJ Stewart.

V letošnji sezoni Cedevite Olimpije je postalo že nekakšno nepisano pravilo, da praktično vsako tekmo izstopa drug košarkar in povleče voz, ko je to najbolj potrebno. Pogosto sta bila v tej sezoni v takšni vlogi DJ Stewart in Rok Radović. Oba sta bila med posamezniki, ki so najbolj izstopali tudi na tekmi osmine finala Eurocupa proti Chemnitzu prejšnji teden. Stewart je bil s 14 točkami takrat najboljši strelec slovenske ekipe, Radović pa je v ključnih trenutkih v končnici dodal svoje, tako kot vedno pa je izstopal tudi v obrambnih nalogah.

Zdaj je pred Olimpijo boj z Bourgom. Morebitna zmaga bi Olimpijo v tretjem poskusu nastopov v četrtfinalu pripeljala do zgodovinske prve uvrstitve v polfinale, v nasprotnem primeru pa bodo Zmaji še drugo sezono zapored evropsko pot končali v četrtfinalu. "Zavedamo se, da nas čaka težka tekma v gosteh. Vemo, kakšna ekipa so s kakšnimi košarkarji, vsi moramo slediti navodilom trenerja in dati vse, kar imamo. Imajo odlične branilce, pomembno bo, da bomo agresivni v obrambi, da takoj začrtamo našo igro in jim vzamemo samozavest že na začetku tekme. Pomembno bo tudi, kako bomo napadali raketo in da bomo pravilno podajali iz pravih razlogov," je pred tekmo iz Francije sporočil Stewart.

Stewart je bil v tej sezoni že večkrat mož odločitve. Foto: Aleš Fevžer

Stewart komaj čaka, da bo šlo zares

V ljubljanskem taboru je pod vprašajem le nastop Davida Škare, ki je bil v zadnjih dneh bolan, drugi varovanci Zvezdana Mitrovića so pripravljeni. "Vsi se počutimo dobro in v pričakovanju tekme, komaj čakamo začetek, da gremo v boj. Ni boljšega občutka kot igrati v gosteh, proti navijačem, včasih tudi sodnikom, in na koncu doseči zmago. Iz teh občutkov črpamo ogromno, to nas samo še bolj motivira," je še dodal Američan, ki bo s soigralci za razliko od tekme osmine finala napredovanje tokrat lovil na gostujoči tekmi.

Čeprav tokrat ne bodo deležni domače podpore navijačev, pa je v uspeh kluba prepričan tudi Radović. "Vzdušje tukaj je vseeno nekoliko drugačno, kot če bi igrali na primer v Turčiji, Srbiji … Tukaj je velik plus za nas, ker vemo, kako je igrati proti nekomu, ki ima res bučno podporo. Hkrati pa je igranje na tujem vedno eno dodatna motivacija, sploh če igraš pred polno dvorano," je povedal slovenski košarkar.

Rok Radović verjame v uspeh Olimpije. Foto: Aleš Fevžer

Igrati na tujem dodatna motivacija

Bourg je prvi del v skupini B končal na prvem mestu z izkupičkom 13 zmag in petih porazov, tako kot prvi Bešiktaš, Francozi pa so si s tem zagotovili tudi neposredno pot v četrtfinale. Francoski klub je bil v tej sezoni rednega dela izjemen predvsem pri obrambnih nalogah. V povprečju so tako kot Turk Telekom prejeli le 76,8 točke na tekmo. "So res posebna ekipa, eno tekmo lahko izstopa en igralec, spet drugo nekdo drug. Imajo kar nekaj solidnih strelcev z razdalje, iz tekme v tekmo se spreminja, prav na vsaki poziciji imajo nevarne igralce, mislim, da bomo morali odigrati dobro timsko in tudi individualno obrambo," je pomembnost obrambnih nalog izpostavil Radović.

"Pričakujemo tekmo z ogromno intenzitete, obe ekipi bosta igrali na vse ali nič, to je enostavno tekma za polfinale in ima res ogromen pomen. Ekipa je napram lani, ko smo dvakrat igrali eden proti drugemu precej spremenjena, je pa njihov stil igre podoben. Veliko je fizične igre, so malce posebna ekipa, v kadru imajo kar štiri centre. Tud igralci na zunanjih položajih so močni, lahko pokrivajo več pozicij. Obrambno so odlična ekipa. Vem, da bo težka tekma, a jaz verjamem v zmago," je še dodal 25-letni slovenski reprezentant.

