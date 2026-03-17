Š. L.

17. 3. 2026,
11.30

Zvezdan Mitrović JL Bourg Evropski Pokal Eurocup Eurocup Cedevita Olimpija Cedevita Olimpija

Torek, 17. 3. 2026, 11.30

EuroCup, četrtfinale

Cedevita Olimpija v boj za evropski polfinale

Foto Aleš Fevžer

Cedevito Olimpijo danes čaka boj za polfinale.

Foto: Aleš Fevžer

Košarkarje Cedevite Olimpije danes ob 19.30 čaka četrtfinale evropskega pokala proti francoski zasedbi Bourg-en-Bresse. Zmagovalec bo napredoval v polfinale, kjer bodo igrali na dve zmagi, poraženec pa bo končal evropsko sezono.

Sportal Američan pred tekmo sezone: To nas še bolj motivira

Na papirju so favoriti Francozi, ki igrajo pred domačim občinstvom in ki so v rednem delu zbrali zmago več od Ljubljančanov. Bourg-en-Bresse in Cedevita Olimpija sta se v zadnjih šestih sezonah srečala kar osemkrat, vsak pa se lahko pohvali s štirimi zmagami. Francozi so dobili zadnje tri obračune.

Za razliko od Cedevite Olimpije, ki je morala prejšnji teden igrati dvoboj osmine finala proti nemškemu Chemnitzu, je bil Bourg-en-Bresse prost, saj je v skupini zasedel drugo mesto.

Zmagovalec se bo v polfinalu pomeril z boljšim iz para Hapoel Jeruzalem - Turk Telekom. Preostala četrtfinalna para sta Bahcesehir - Cluj-Napoca in Bešiktaš - Dolomiti Trento.

EuroCup, četrtfinale:

Torek, 17. marec:

Sreda, 18. marec:

Lestvici po rednem delu:

Sportal Mitrović pred tekmo sezone ne išče alibijev
Rok Radović, Partizan - Cedevita Olimpija (ABA)
Sportal Krka uspešna, Ilirija prav tako, Olimpija pa poražena v Beogradu

