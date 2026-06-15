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Avtor:
Ž. L.

Ponedeljek,
15. 6. 2026,
18.30

Osveženo pred

14 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Felix Auger Aliassime teniški globus Halle

Ponedeljek, 15. 6. 2026, 18.30

14 minut

Teniški globus, 15. junij

Četrti tenisač sveta prilepil obliž na avstralske rane

Avtor:
Ž. L.

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Felix Auger Aliassime | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Felix Auger Aliassime, četrti tenisač sveta, je v prvem krogu turnirja ATP 500 v Halleju s 6:3, 3:6, 6:3 ugnal Portugalca Nuna Borgesa. S tem se je Kanadčan Borgesu oddolžil za poraz na letošnjem OP Kanade, ki ga je zaradi krčev zaključil predčasno. V naslednjem krogu drugega nosilca turnirja čaka Američan Learner Tien.

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 ATP 500, Halle (2.583.330 evrov):

- 1. krog:
Learner Tien (ZDA) - Max Schoenhaus (Nem) 6:2, 6:4;
Daniel Altmaier (Nem) - Nikoloz Basilašvili (Gru) 7:5, 6:4;
Terence Atmane (Fra) - Martin Landaluce (Špa) 6:3, 3:6, 7:6 (2);
Felix Auger Aliassime (Kan/2) - Nuno Borges (Por) 6:3, 3:6, 6:3.

ATP 500, London (2.583.330 evrov):

- 1. krog:
Botic Van De Zandschulp (Niz) - Harry Wendelken (VBr) 6:4, 7:6 (5);
Tommy Paul (ZDA/8) - Zachary Svajda (ZDA) 7:5, 6:3.

WTA 500, Berlin (1.039.208 evrov):

- 1. krog:
Ekaterina Aleksandrova (Rus) - Anastasia Potapova (Avt) 6:1 predaja;

WTA 250, Nottingham (244.117 evrov):

- 1. krog:
Marie Bouzkova (Češ/4) - Tereza Valentova (Češ) 6:3, 6:3;
Tatjana Maria (Nem) - Janice Tjen (Idn/9) 6:3, 6:2;
Qinwen Zheng (Kit) - Maria Sakari (Grč/6) 4:6, 7:6 (1), 6:4;
Emma Navarro (ZDA/3) - Anna Bondar (Mad) 6:7 (6), 6:3, 6:2.

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