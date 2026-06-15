Četrti tenisač sveta prilepil obliž na avstralske rane

ATP 500, Halle (2.583.330 evrov):

- 1. krog:

Learner Tien (ZDA) - Max Schoenhaus (Nem) 6:2, 6:4;

Daniel Altmaier (Nem) - Nikoloz Basilašvili (Gru) 7:5, 6:4;

Terence Atmane (Fra) - Martin Landaluce (Špa) 6:3, 3:6, 7:6 (2);

Felix Auger Aliassime (Kan/2) - Nuno Borges (Por) 6:3, 3:6, 6:3.

ATP 500, London (2.583.330 evrov):

- 1. krog:

Botic Van De Zandschulp (Niz) - Harry Wendelken (VBr) 6:4, 7:6 (5);

Tommy Paul (ZDA/8) - Zachary Svajda (ZDA) 7:5, 6:3.

WTA 500, Berlin (1.039.208 evrov):

- 1. krog:

Ekaterina Aleksandrova (Rus) - Anastasia Potapova (Avt) 6:1 predaja;

WTA 250, Nottingham (244.117 evrov):

- 1. krog:

Marie Bouzkova (Češ/4) - Tereza Valentova (Češ) 6:3, 6:3;

Tatjana Maria (Nem) - Janice Tjen (Idn/9) 6:3, 6:2;

Qinwen Zheng (Kit) - Maria Sakari (Grč/6) 4:6, 7:6 (1), 6:4;

Emma Navarro (ZDA/3) - Anna Bondar (Mad) 6:7 (6), 6:3, 6:2.