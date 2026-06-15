Ponedeljek, 15. 6. 2026, 18.30
14 minut
Teniški globus, 15. junij
Četrti tenisač sveta prilepil obliž na avstralske rane
Felix Auger Aliassime, četrti tenisač sveta, je v prvem krogu turnirja ATP 500 v Halleju s 6:3, 3:6, 6:3 ugnal Portugalca Nuna Borgesa. S tem se je Kanadčan Borgesu oddolžil za poraz na letošnjem OP Kanade, ki ga je zaradi krčev zaključil predčasno. V naslednjem krogu drugega nosilca turnirja čaka Američan Learner Tien.
ATP 500, Halle (2.583.330 evrov):
- 1. krog:
Learner Tien (ZDA) - Max Schoenhaus (Nem) 6:2, 6:4;
Daniel Altmaier (Nem) - Nikoloz Basilašvili (Gru) 7:5, 6:4;
Terence Atmane (Fra) - Martin Landaluce (Špa) 6:3, 3:6, 7:6 (2);
Felix Auger Aliassime (Kan/2) - Nuno Borges (Por) 6:3, 3:6, 6:3.
ATP 500, London (2.583.330 evrov):
- 1. krog:
Botic Van De Zandschulp (Niz) - Harry Wendelken (VBr) 6:4, 7:6 (5);
Tommy Paul (ZDA/8) - Zachary Svajda (ZDA) 7:5, 6:3.
WTA 500, Berlin (1.039.208 evrov):
- 1. krog:
Ekaterina Aleksandrova (Rus) - Anastasia Potapova (Avt) 6:1 predaja;
WTA 250, Nottingham (244.117 evrov):
- 1. krog:
Marie Bouzkova (Češ/4) - Tereza Valentova (Češ) 6:3, 6:3;
Tatjana Maria (Nem) - Janice Tjen (Idn/9) 6:3, 6:2;
Qinwen Zheng (Kit) - Maria Sakari (Grč/6) 4:6, 7:6 (1), 6:4;
Emma Navarro (ZDA/3) - Anna Bondar (Mad) 6:7 (6), 6:3, 6:2.