Nemško sporočilo Putinu: "Že nocoj smo pripravljeni na vojno. Udarili bomo po ciljih v Rusiji."

Novi satelitski posnetki kažejo na povečano rusko vojaško kopičenje ob mejah Nata. Tudi v povezavi s tem je poveljnik nemških zračnih sil Holger Neumann poudaril, da se je Nemčija, če bo treba, pripravljena spopasti z Rusijo že nocoj.

"Če me kdo zdaj pokliče in reče: 'Tukaj imamo takšno situacijo,' moramo biti pripravljeni zdaj – in smo pripravljeni," je v intervjuju za britanski medij The Telegraph dejal nemški generalporočnik Holger Neumann, poveljnik nemškega bojnega letalstva.

Nemška letala pripravljena na napade na cilje v Rusiji

"Šli bomo z vsem, kar imamo v Nemčiji, v svojih zračnih silah, pa tudi znotraj Nata, da bi branili svojo državo, naše vrednote, naše ljudi in naše zavezništvo," je dejal Neumann.

V primeru ruskega napada na ozemlje Nata bi Nemčija po njegovih besedah branila vsak centimeter ozemlja zavezništva. Poleg tega bi nemške zračne sile izvedle uničujoče zračne napade na rusko ozemlje, je dodal Neumann.

Neumann omenili morebitne cilje: Kaliningrad, rusko črnomorsko ladjevje, polotok Kola

"Če se zgodi konflikt – upajmo, da nikoli –, bomo branili vsak centimeter našega ozemlja. Mislim, da je to pomembno sporočilo, zlasti za naše zaveznike ob Baltiku in na severu (mišljeno je območje v Skandinaviji in Arktiki, op. p.)," je Neumann dejal v intervjuju za Telegraph.

Generalporočnik Holger Neumann, poveljnik nemškega bojnega letalstva, zagotavlja, da je pripravljen na morebitno vojno z Rusijo, tudi če se bo ta začela nocoj. Foto: Guliverimage

Neumann je pojasnil, da znotraj Nata ni ločenih varnostnih con. To pomeni, da se vsak napad na ozemlje zavezništva šteje za napad na vse članice. Kot mogoče tarče v odgovor na napad je Neumann omenil rusko eksklavo Kaliningrad, rusko vojaško ladjevje v Črnem morju in baze jedrskega orožja na polotoku Kola.

Satelitske slike kažejo kopičenje ruskih sil ob Natovih mejah

Nove satelitske slike, ki jih je predvajala danska televizijska postaja, kažejo rusko ponovno oboroževanje ob mejah Nata. Vojaški in obveščevalni uradniki opozarjajo na nevarnost v prihodnjih letih, zlasti na območju Baltskega morja, piše nemški medij Focus.