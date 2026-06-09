Viličarji Jungheinrich AME: ko ročni paletni voziček ni več dovolj

Kompaktna električna viličarja AME 15 in AME 18 sta zasnovana za podjetja, ki želijo vsakodnevno delo s paletami opraviti hitreje, varneje in z manj napora.

V številnih podjetjih se učinkovitost ne izgublja pri velikih strateških odločitvah, temveč pri popolnoma vsakodnevnih opravilih. Pri vsaki paleti, ki jo je treba premakniti iz tovornjaka v skladišče. Pri vsakem premiku blaga med regali. Pri vsakem dopolnjevanju zalog v trgovini. In pri vsakem zaposlenem, ki mora težko breme znova in znova premikati ročno.

Ročni paletni voziček je v marsikaterem podjetju še vedno osnovno orodje za premik palet. Preprost je, poznan in na prvi pogled stroškovno ugoden. A ko se količina blaga poveča, ko se roki krajšajo, ko je ljudi premalo in ko zaposleni enake premike opravljajo večkrat na dan, se pokaže njegova omejitev.

Takrat ročno delo ni več samo počasnejše. Postane tudi bolj naporno, manj predvidljivo in pogosto manj varno.

Prav zato se vse več podjetij odloča za prehod na električne nizkodvižne paletne viličarje.

Med rešitvami, ki so zasnovane za vsakodnevni transport palet v skladiščih, trgovinah, proizvodnji in pri dostavi, izstopata viličarja Jungheinrich AME 15 in Jungheinrich AME 18.

Manj fizičnega napora, več tekočega dela

V notranji logistiki so drobni zastoji pogosto najbolj spregledani. Nekaj minut pri razkladanju. Nekaj dodatnih korakov pri prestavljanju palete. Nekoliko počasnejše dopolnjevanje zalog. Ena poškodovana paleta. Ena utrujena izmena.

Ko se to ponavlja vsak dan, nastane strošek, ki ga podjetje hitro občuti – v času, učinkovitosti, organizaciji dela in obremenitvah zaposlenih.

Električni nizkodvižni paletni viličar pri tem ni le zamenjava za ročni voziček. Je nadgradnja delovnega procesa. Namesto da upravljavec težko paleto vleče ali potiska z lastno močjo, mu pri premiku pomaga električni pogon. Delo je zato manj naporno, premiki so bolj nadzorovani, manipulacija blaga pa hitrejša in varnejša.

To je pomembno predvsem v okoljih, kjer se palete premikajo pogosto: pri prevzemu in odpremi blaga, v skladiščih, trgovinah, proizvodnji, pri dostavi ali pri delu s tovornjaki.

Foto: Jungheinrich d.o.o.

Jungheinrich AME 15: kompakten pomočnik za vsakodnevni transport palet

Jungheinrich AME 15 je električni nizkodvižni paletni viličar z nosilnostjo 1.500 kilogramov. Zasnovan je za podjetja, ki potrebujejo okretno, kompaktno in preprosto rešitev za vsakodnevni notranji transport palet.

Njegova prednost je predvsem uporaba v omejenih prostorih in delovnih okoljih, kjer je pomembna tudi nizka lastna teža opreme. Zato je primeren za ozke hodnike, manjša skladišča, trgovine, dostavna vozila in stanja, kjer mora biti oprema dovolj okretna, da ne ovira dela, temveč ga pospeši.

Obojestransko enoročno upravljanje omogoča preprosto uporabo, kar je pomembno v okoljih, kjer z opremo dela več zaposlenih ali kjer se naloge hitro menjajo. Pri takšni opremi ni pomembno samo, kaj zmore na papirju, temveč kako hitro jo uporabnik sprejme v vsakodnevno delo.

Jungheinrich AME 18: več nosilnosti za zahtevnejše naloge

Za podjetja, ki pri vsakodnevnem delu pogosteje premikajo težja bremena, je tu Jungheinrich AME 18. Z nosilnostjo 1.800 kilogramov je zasnovan za zahtevnejše logistične procese, pri katerih podjetje še vedno potrebuje kompaktno in okretno rešitev.

AME 18 se dobro izkaže tam, kjer je treba združiti moč, stabilnost in preprosto upravljanje. To je še posebej pomembno pri delu v skladiščih, pri nakladanju in razkladanju, pri transportu palet na krajših razdaljah ter pri uporabi na tovornjakih.

Zaradi kompaktne zasnove je uporaben tudi v okoljih, kjer za večje viličarje preprosto ni dovolj prostora, delo pa je vseeno preveč intenzivno, da bi ga bilo smiselno opravljati ročno.

Foto: Jungheinrich d.o.o.

Litij-ionska tehnologija: manj čakanja in več razpoložljivosti

Ena pomembnejših prednosti sodobnih električnih paletnih viličarjev je litij-ionska tehnologija. Za uporabnika to pomeni predvsem več prilagodljivosti pri delu.

Baterijo je mogoče polniti vmes, med krajšimi premori ali takrat, ko viličar ni v uporabi. To zmanjša potrebo po dolgem načrtovanju polnjenja in omogoča, da je oprema pripravljena takrat, ko jo podjetje potrebuje.

Pri vsakodnevni uporabi je pomembno tudi to, da takšna rešitev ne zahteva zapletene dodatne infrastrukture. Za številna manjša skladišča, trgovine, dostavna okolja in proizvodne obrate je prav preprostost uporabe ključna prednost pri prehodu z ročne na električno podprto manipulacijo blaga.

Varnost ni dodatek, ampak del učinkovitosti

Ko govorimo o produktivnosti v skladišču, pogosto najprej pomislimo na hitrost. A hitrost brez varnosti hitro postane strošek.

Poškodovana paleta, udarec v regal, zdrs tovora ali preobremenjen upravljavec lahko povzročijo več škode kot nekaj minut počasnejše delo. Zato sodobna skladiščna oprema vse bolj združuje učinkovitost, varnost in ergonomijo.

Viličarja Jungheinrich AME sta zasnovana tako, da uporabniku omogočata stabilno vožnjo, natančno manevriranje in udobnejše upravljanje. To je pomembno zlasti pri delu v ozkih prostorih, na rampah, v bližini drugih zaposlenih ali pri pogostem rokovanju s paletami.

Manj fizičnega napora pomeni tudi manj utrujenosti. Manj utrujenosti pa pomeni več zbranosti, boljši nadzor nad delom in manj možnosti za napake.

Kje se viličarji AME najbolj izkažejo?

Viličarja AME 15 in AME 18 sta namenjena predvsem podjetjem, ki potrebujejo zanesljivo rešitev za transport palet na krajših razdaljah. Uporabna sta v različnih delovnih okoljih:

v trgovinah za sprejem blaga in dopolnjevanje zalog,

v skladiščih za prevzem, odpremo in notranji transport,

v proizvodnji za premike med delovnimi postajami,

pri dostavi in delu s tovornjaki,

v ozkih prostorih, kjer večji viličarji niso praktična rešitev.

Foto: Jungheinrich d.o.o. Njuna ključna prednost je, da podjetju omogočita prehod na električno podprto delo brez velike kompleksnosti. To je posebej pomembno za podjetja, ki želijo izboljšati vsakodnevno manipulacijo blaga, a ne potrebujejo nujno velikega ali zahtevnega viličarja.

Prava oprema se ne meri samo po nakupni ceni

Pri izbiri opreme za skladišče ali trgovino se podjetja pogosto najprej vprašajo, koliko nekaj stane. A pri opremi, ki je v uporabi vsak dan, je veliko pomembnejše vprašanje, koliko časa, napora in zastojev lahko prihrani.

Če viličar pospeši delo, zmanjša fizične obremenitve, izboljša varnost in prispeva k bolj tekočemu procesu, njegova vrednost ni samo v nakupni ceni. Njegova vrednost je v vsakodnevnem učinku.

Zato sta Jungheinrich AME 15 in AME 18 smiselna izbira za podjetja, ki želijo preprosto, kompaktno in učinkovito rešitev za delo s paletami.

Ne kot tehnološki dodatek, temveč kot praktičen odgovor na zelo vsakdanji izziv: kako blago premikati hitreje, varneje in z manj napora.

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