Madridski Real je v objavi na spletni strani potrdil nakup španskega levega bočnega branilca Marca Cucurelle iz vrst londonskega Chelseaja. Po informacijah španskih in angleških medijev so Madridčani za 27-letnika odšteli 55 milijonov evrov, z bonusi pa lahko znesek naraste do 60 milijonov.

Cucurella, ki je del španske reprezentance na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi, je s kraljevim klubom podpisal pogodbo do konca sezone 2031/32.

Kariero je zdaj 27-letnik začel pri Realovem večnem tekmecu Barceloni, a zanjo vpisal le en nastop, nato pa je igral za Getafe in Brighton, preden je leta 2022 za 65 milijonov evrov prestopil k Chelseaju.

Zdaj se seli nazaj v Španijo, potem ko je v zadnji sezoni za Chelsea zbral 50 nastopov v vseh tekmovanjih ter dosegel en gol in prispeval štiri podaje.

Za špansko člansko izbrano vrsto je doslej zbral 24 nastopov in dosegel en gol. Španijo prav danes čaka uvodna tekma SP proti Zelenortskim otokom. Začela se bo ob 18. uri.